जालंधर में विदेशी गैंगस्टरों का जाल, युवाओं को लालच देकर बनाया गुर्गा; पुलिस ने 60 के से ज्यादा लोगों के खिलाफ कसा शिकंजा

जांच में यह भी सामने आया है कि लारेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़, दरमनजोत सिंह काहिलों, लक्की पटियाल, अनमोल बिश्नोई, अर्श डल्ला, सनावर ढिल्लों, लखबीर सिंह और शहजाद भट्टी जैसे प्रमुख गैंग्सटरों के नाम शामिल हैं। इन सभी को जालंधर और पंजाब के विभिन्न शहरों में दर्ज हुए गोलीबारी और रंगदारी के मामलों में नामजद किया गया है। पुलिस इन गुर्गों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन कई अभी भी फरार हैं।



पुलिस ने गैंग्स्टरों के गुर्गों के साथ मुठभेड़ भी की है, जिसमें कई को गोली लगी और बाद में गिरफ्तार किया गया। रंगदारी, हथियार सप्लाई और युवाओं को डराने-धमकाने की जिम्मेदारी इसी नेटवर्क को दी गई है। पुलिस ने चार महीने में करीब 20 आरोपितों को गिरफ्तार किया है, जबकि कई अन्य अभी भी फरार हैं।



युवाओं को पैसे और विदेश जाने के लालच में फंसाया जा रहा है। गिरफ्तार किए गए युवाओं ने बताया कि उन्हें विदेश में सेटल होने का वादा किया गया था। पुलिस अब इंटरनेट मीडिया चैट्स और फंड ट्रेलिंग पर काम कर रही है ताकि इस नेटवर्क को समय रहते रोका जा सके।



पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर ने कहा कि गैंग्स्टर के कई गुर्गों को पकड़ा गया है और नेटवर्क तोड़कर यह पता लगाया गया कि विदेशों में बैठे गैंग्स्टर उनको अपडेट कर रहे हैं। उनको भी नामजद किया गया है। उनके कई साथियों के बारे में पता लगाकर पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है।



एसएसपी हरविंदर सिंह विर्क ने कहा कि गैंग्स्टर और उनके साथी पुलिस के राडार पर हैं। लगातार उनकी गिरफ्तारी की जा रही है और उनके साथियों की तलाश पुलिस कर रही है। कई गैंग्स्टरों के एलओसी भी जारी किए गए हैं।