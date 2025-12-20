जालंधर में जानलेवा बन रही धुंध: तीन दिन में पांच हादसे; एक की मौत और चार घायल

जागरण संवाददाता, जालंधर। तीन दिन में घनी धुंध के कारण सड़क पर महानगर में पांच हादसे हो चुके हैं, जिसमें एक युवक की मौत हो गई है और चार घायल हुए हैं। सड़कों पर बिना संकेतक खड़े वाहन, निर्माणाधीन पुल और तेज रफ्तार वाहन सफर को मुश्किल बना रहे हैं।

बीते बुधवार को पतारा अड्डे पर घनी धुंध में खड़ी ट्रैक्टर-ट्राली न दिखाई देने के चलते बाइक चालक की टक्कर हो गई थी, जिसमें उसकी मौत हो गई थी और साथी घायल हो गया। वीरवार देर रात जालंधर-पठानकोट रोड पर अड्डा काला बकरा के पास के पास छह गाड़ियों की टक्कर हुई।

हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वीरवार रात आदमपुर के पास खुर्दपुर में फ्लाईओवर के पिलर के लिए खोदे गड्ढे में कार गिर गई थी। शुक्रवार सुबह अड्डा किशनगढ़ और जालंधर-पठानकोट नेशनल हाईवे पर राओवाली चौक में दो हादसे हुए थे, जिसमें तीन लोग घायल होने के साथ वाहन भी क्षतिग्रस्त भी हुए हैं।

शुक्रवार रात साढ़े दस बजे के करीब जालंधर के डीएवी फ्लाईओवर पर भी धुंध के कारण एक बड़ा हादसा होते-होते टला। घनी धुंध के बीच तेज रफ्तार मारुति अर्टिगा फ्लाईओवर की रेलिंग से टकरा गई। गनीमत रही कि चालक और अन्य सवारियों को कोई गंभीर चोट नहीं आई।

दोस्त को घर छोड़ने जा रहा था युवक, अस्पताल में तोड़ा दम बीते बुधवार को गांव पतारा के अड्डे पर भी एक दर्दनाक हादसा हुआ। हादसे में मोटरसाइकिल सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पीछे बैठा दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे स्थानीय लोगों ने नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया।

मामले की जांच कर रहे थाना पतारा के एएसआइ जीवन कुमार शर्मा ने बताया कि जालंधर जिले के गांव बोलीना दोआबा का रहने वाला रिहान अपनी बाइक से दोस्त को उसके घर छोड़ने जा रहा था। बुधवार रात करीब दस बजे जब वे गांव पतारा के अड्डे पर पहुंचे, तो वहां खड़ी एक ट्रैक्टर-ट्राली धुंध के कारण उन्हें दिखाई नहीं दी।