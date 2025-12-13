जालंधर में पार्किंग विवाद को लेकर फायरिंग, इलाके में दहशत; थार सवार युवक गंभीर रूप से घायल
जालंधर वेस्ट के अमन नगर में पार्किंग को लेकर विवाद में फायरिंग हुई, जिसमें मीत नामक एक युवक घायल हो गया। थार गाड़ी में सवार युवक पर 8 से 10 राउंड गोलि ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, जालंधर। जालंधर वेस्ट हलके में एक बार फिर कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। शहर के वैस्ट क्षेत्र स्थित अमन नगर में देर शाम गली में वाहन पार्क करने को लेकर हुआ मामूली विवाद अचानक हिंसक रूप ले बैठा और खुलेआम गोलियां चलने लगीं। इस फायरिंग में थार गाड़ी में सवार एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तत्काल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।
घायल युवक की पहचान मीत के रूप में हुई है। घायल की रिश्तेदार ने बताया कि घटना की शुरुआत गली में गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुई कहासुनी से हुई। विवाद देखते ही देखते इतना बढ़ गया कि आरोपितों ने थार सवार व्यक्ति पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि मौके पर 8 से 10 राउंड गोलियां चलाई गईं, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई।
घटना के बाद थार गाड़ी के शीशों पर गोलियों के स्पष्ट निशान देखे गए। आरोप था किइस फायरिंग के पीछे प्रिंस और परीश नामक युवकों का है, हालांकि पुलिस की ओर से अभी तक आरोपितों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। सूचना मिलते ही एडीसीपी परमजीत सिंहपुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।
वहीं आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि आरोपितों की पहचान हो सके। मौके पर पहुंचे एडीसीपी परमजीत सिंह ने बताया कि गोली चलने की सूचना पर पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची है। जांच जारी है, खाली खोलों की बरामदगी की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज की गहनता से जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपितों को चिन्हित कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
