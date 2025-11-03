Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जालंधर: करतारपुर की काला खैरा कॉलोनी में 9 युवकों ने की अंधाधुंध फायरिंग, घरों के गेट छलनी; दहशत में लोग

    By Sukrant Safari Edited By: Anku Chahar
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 09:41 PM (IST)

    जालंधर के करतारपुर में नौ युवकों ने काला खैरा कॉलोनी में गोलियां चलाईं, जिससे दहशत फैल गई। घटना में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन गोलियां घरों के गेट पर लगीं। अमरीक सिंह की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जालंधर के करतारपुर में नौ युवकों ने काला खैरा कॉलोनी में गोलियां चलाईं (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, जालंधर। थाना करतारपुर के अंतर्गत आने वाले काला खैरा कालोनी में रविवार रात गोलियां चलने से इलाके में दहशत फैल गई। नौ युवकों ने मोटरसाइकिलों और गाड़ियों पर सवार होकर कालोनी में पहुंचकर फायरिंग की।

    हालांकि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन गोलियां घर के गेट पर जाकर लगीं, जिससे लोगों में डर का माहौल पैदा हो गया। खैरा कालोनी के रहने वाले अमरीक सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह अपने परिवार के साथ अपने चाचा के बेटे के घर एक पार्टी में गया हुआ था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उसी दौरान आरोपित मोटरसाइकिलों और गाड़ियों पर सवार होकर आए और उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दीं। शिकायत के अनुसार, फायरिंग करने वालों में हरमन निवासी दियालापुर, बरसी निवासी महमदपुर, पंछी पुत्र तोता निवासी महमदपुर, लाबू पुत्र नरिंदर सिंह निवासी महमदपुर, बाबी पुत्र लखविंदर सिंह निवासी रामगढ़ थाना भुलथ (कपूरथला), करण पुत्र बिंदा निवासी भीखा नंगल, विजय कुमार पुत्र तोती निवासी भीखा नंगल शामिल हैं।

    बताया जा रहा है कि विजय पुत्र तोती ने सबसे पहले गोलियां चलाईं, घटना के बाद आरोपी वहां से फरार हो गए। मामले की शिकायत पर एएसआई लखविंदर सिंह ने थाना करतारपुर में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आरोपितों की तलाश में दबिश दे रही है।