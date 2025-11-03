जालंधर: करतारपुर की काला खैरा कॉलोनी में 9 युवकों ने की अंधाधुंध फायरिंग, घरों के गेट छलनी; दहशत में लोग

जागरण संवाददाता, जालंधर। थाना करतारपुर के अंतर्गत आने वाले काला खैरा कालोनी में रविवार रात गोलियां चलने से इलाके में दहशत फैल गई। नौ युवकों ने मोटरसाइकिलों और गाड़ियों पर सवार होकर कालोनी में पहुंचकर फायरिंग की। हालांकि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन गोलियां घर के गेट पर जाकर लगीं, जिससे लोगों में डर का माहौल पैदा हो गया। खैरा कालोनी के रहने वाले अमरीक सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह अपने परिवार के साथ अपने चाचा के बेटे के घर एक पार्टी में गया हुआ था।

उसी दौरान आरोपित मोटरसाइकिलों और गाड़ियों पर सवार होकर आए और उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दीं। शिकायत के अनुसार, फायरिंग करने वालों में हरमन निवासी दियालापुर, बरसी निवासी महमदपुर, पंछी पुत्र तोता निवासी महमदपुर, लाबू पुत्र नरिंदर सिंह निवासी महमदपुर, बाबी पुत्र लखविंदर सिंह निवासी रामगढ़ थाना भुलथ (कपूरथला), करण पुत्र बिंदा निवासी भीखा नंगल, विजय कुमार पुत्र तोती निवासी भीखा नंगल शामिल हैं।