पंजाब के जालंधर में मंदिर में जल रही जोत से लगी आग, सारा घर जलकर राख; सोने के गहने भी पिघले

    By Harsh Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 04:22 AM (IST)

    जालंधर के उपकार नगर में एक घर में आग लग गई। मंदिर में जल रही जोत से शुरू हुई आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। घटना के समय घर में कोई मौजूद नहीं था। पड़ोसियों ने धुआं देखकर मालिक को सूचित किया और दमकल विभाग को बुलाया गया। आग के कारण घर में रखा सोना पिघल गया, जिससे लाखों का नुकसान हुआ। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया।

    जालंधर: मंदिर की जोत से घर में लगी आग, लाखों का नुकसान

    संवाद सहयोगी, जालंधर। थाना आठ के अंतर्गत आते लंबा पिंड के पास स्थित उपकर नगर में बुधवार सुबह मंदिर में जल रही जोत से घर में आग लग गई। आग लगने के दौरान घर में कोई नहीं था। घर से धुआं निकलते देख पड़ोसियों ने घर मालिक को काल कर सूचना दी, लेकिन मालिक के घर पहुंचने के तक आग काफी बढ़ चुकी थी, जिसकी सूचना लोगों ने दमकल विभाग की टीम को दी।

    सूचना पाकर मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। आग पर काबू पाए जाने तक मंदिर के दराज में रखा सोना पिघल चुका था, जिस कारण लाखों का नुकसान हो गया।

    उपकार नगर की रहने वाली रोजी ने बताया कि सुबह उसने मंदिर में जोत जलाई और पाठ पूजा की। वह काम के सिलसिले में घर को ताला लगा 9.3 बजे बाहर चली गई। उसे कुछ समय के बाद पड़ोसियों की काल आई कि उसके घर से धुआं निकल रहा है, जिसे सुनकर वह वापस घर लौटी तो उसने देखा कि आग की लपटें घर से बाहर आ रही थी, जिसके बाद उसने दमकल विभाग की सूचित किया और पड़ोसियों की मदद से आग पर काबू पाना शुरू कर दिया लेकिन आग बढ़ती रही।

    कुछ समय के बाद दमकल विभाग की टीमें मौके पहुंची और उन्होंने आग पर काबू पाया। उसने बताया कि आग पर काबू पाने के बाद वह घर के अंदर गई तो सारा सामान जल कर राख हो चुका था। मंदिर के दराज में पड़ा सारा सोना पिघल चुका था। उसने बताया कि आग के कारण उसका लाखों का नुकसान हो गया।