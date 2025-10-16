पंजाब के जालंधर में मंदिर में जल रही जोत से लगी आग, सारा घर जलकर राख; सोने के गहने भी पिघले

संवाद सहयोगी, जालंधर। थाना आठ के अंतर्गत आते लंबा पिंड के पास स्थित उपकर नगर में बुधवार सुबह मंदिर में जल रही जोत से घर में आग लग गई। आग लगने के दौरान घर में कोई नहीं था। घर से धुआं निकलते देख पड़ोसियों ने घर मालिक को काल कर सूचना दी, लेकिन मालिक के घर पहुंचने के तक आग काफी बढ़ चुकी थी, जिसकी सूचना लोगों ने दमकल विभाग की टीम को दी।

सूचना पाकर मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। आग पर काबू पाए जाने तक मंदिर के दराज में रखा सोना पिघल चुका था, जिस कारण लाखों का नुकसान हो गया। उपकार नगर की रहने वाली रोजी ने बताया कि सुबह उसने मंदिर में जोत जलाई और पाठ पूजा की। वह काम के सिलसिले में घर को ताला लगा 9.3 बजे बाहर चली गई। उसे कुछ समय के बाद पड़ोसियों की काल आई कि उसके घर से धुआं निकल रहा है, जिसे सुनकर वह वापस घर लौटी तो उसने देखा कि आग की लपटें घर से बाहर आ रही थी, जिसके बाद उसने दमकल विभाग की सूचित किया और पड़ोसियों की मदद से आग पर काबू पाना शुरू कर दिया लेकिन आग बढ़ती रही।