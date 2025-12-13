मामूली विवाद में कर दी BJP नेता शीतल अंगुराल के भतीजे की हत्या, जालंधर में तीन लोगों पर मामला दर्ज
जालंधर में भाजपा नेता शीतल अंगुराल के भतीजे की हत्या के मामले में पुलिस ने रवि कुमार उर्फ कालू और दो अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मामूली ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, जालंधर। भाजपा नेता शीतल अंगुराल के भतीजे की हत्या करने के मामले में थाना डिवीजन नंबर 5 में रवि कुमार उर्फ कालू और दो अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है।
आरोपितों की तलाश के लिए पुलिस ने दो टीम में बनाई हैं, जो अलग-अलग जगह पर छापेमारी कर रही हैं। उसके बाद मामूली कहा सुनी में उसने विकास की हत्या कर दी। पुलिस आरोपित की तलाश कर रही है।
