दीवाली पर दरबार साहिब में माथा टेकने गया था परिवार, वापस आया तो पैरों तले खिसक गई जमीन

जागरण संवाददाता, जालंधर। पंजाब में जालंधर की घास मंडी में दीपावली के दिन घर में चोरी हो गई। घटना के वक्त परिवार दीपावली के अवसर पर दरबार साहिब व माता चिंतपूर्णी में माथा टेकने के लिए गए थे। जब उन्होंने वापस आकर देखा तो घर से सोने के गहने और अन्य सामान गायब था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

घास मंडी के रहने वाले तेजा बाबा ने बताया कि वह बीती रात को माता देखने के लिए पहले माता चिंतपूर्णी गए थे, फिर उसके बाद वह अमृतसर में स्थित दरबार साहिब में माथा टेकने के लिए गए थे। जब उन्होंने वापस आकर देखा तो दरवाजे टूटे हुए थे। उन्होंने बताया कि अलमारी भी टूटी हुई थी, जिसमें पड़ा सारा सामान गायब हो गया था।