जालंधर में नकली नोट चलाने वाला युवक पकड़ा गया, 10-12 दुकानदार बने शिकार; पुलिस कर रही जांच

राजिंदर अरोड़ा, भोगपुर। नगर में नकली 500 रुपये के नोट चलाने वाले एक युवक को दुकानदारों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपित ने बाजार की लगभग 10 से 12 दुकानों से सामान खरीदकर नकली नोट थमाए। आशंका है कि वह अन्य दुकानों पर भी नकली नोट चला गया होगा। पुलिस ने नोटों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पकड़ा गया व्यक्ति अमृतसर का निवासी है।

जानकारी के अनुसार, सोमवार शाम एक युवक सबसे पहले एक मेडिकल स्टोर से सामान खरीदते समय 500 रुपये के दो नकली नोट देकर चला गया। इसके बाद वह किराना समेत करीब 10–12 दुकानों पर गया और इसी तरह सामान लेकर नकली नोट थमाए। जब एक दुकानदार ने भुगतान के दौरान नोट की जांच की, तो वह नकली पाया गया। इसके बाद दुकानदारों ने एक-दूसरे से संपर्क कर पुष्टि की कि कई दुकानों पर नकली नोट दिए गए थे।