    डंकी रूट मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, जालंधर के रीची ट्रैवल समेत उत्तर भारत में 13 जगह छापेमारी

    Updated: Thu, 18 Dec 2025 03:15 PM (IST)

    प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अवैध तरीके से विदेश भेजने वाले 'डंकी रूट' नेटवर्क के खिलाफ पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 13 जगहों पर छापेमारी की। पंजाब में ...और पढ़ें

    रीची ट्रैवल में रेड के दौरान तैनात सुरक्षाकर्मी।

    जागरण संवाददाता, जालंधर। अवैध तरीके से विदेश भेजने वाले डंकी रूट नेटवर्क के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने आज पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कुल 13 जगहों पर छापेमारी की।

    पंजाब में ये कार्रवाई जालंधर में हुई है। ईडी की टीम ने जालंधर के बस स्टैंड के पास स्थित रीची ट्रैवल के दफ्तर और जसवंत नगर में स्थित ट्रैवल एजेंसी के मालिक के घर पर छापा मारा है।

    यह कार्रवाई एक साथ दोनों जगहों पर की जा रही है। यह पूरी कार्रवाई ईडी के जालंधर जोर द्वारा की गई। यह मामला अमेरिका से 330 भारतीय नागरिकों के डिपोर्ट किए जाने से जुड़ा है। इन लोगों को अमेरिकी सैन्य कार्गो विमान के जरिए भारत वापस भेजा गया था।

    जांच में सामने आया कि इन्हें अवैध तरीके से अमेरिका पहुंचाने के लिए डंकी रूट का इस्तेमाल किया गया था। इसी को लेकर ईडी ने फरवरी 2025 में जांच शुरू की थी, जो कई एफआईआर के आधार पर दर्ज की गई थी।

    पंजाब के कई बिचौलिए व ट्रेवल एजेंट हैं शामिल

    बीते समय में की गई कार्रवाइयों के दौरान ईडी को अहम दस्तावेज, डिजिटल डेटा और लेन-देन से जुड़े सबूत मिल चुके हैं। अधिकारियों के अनुसार, यह एक संगठित और बहुस्तरीय नेटवर्क है, जिसमें पंजाब के कई ट्रैवल एजेंट और बिचौलिए शामिल हैं।

    ईडी की जांच में पता चला है कि इस नेटवर्क में ट्रैवल एजेंट, बिचौलिए, डंकर’ (जो अवैध रूप से सीमाएं पार कराते हैं), विदेशी संपर्क, हवाला ऑपरेटर और ठहरने व खाने-पीने की व्यवस्था करने वाले लोग शामिल थे। ये सभी मिलकर लोगों से मोटी रकम वसूलते थे और उन्हें गैरकानूनी रास्तों से विदेश भेजते थे।

    पहले भी हो चुकीं छापेमारियां

    हाल की छापेमारी जालंधर स्थित रिची ट्रैवल्स, दिल्ली में तरुण खोसला और हरियाणा के पानीपत में बलवान शर्मा सहित कई ठिकानों पर की गई। ईडी का कहना है कि ये लोग इस नेटवर्क की दूसरी और तीसरी परत से जुड़े हुए हैं।

    गौरतलब है कि इससे पहले ईडी ने इस मामले में शामिल आरोपियों की करीब ₹5.41 करोड़ की संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क भी किया था। ईडी ने साफ किया है कि जांच अभी जारी है और पंजाब व जालंधर से जुड़े इस डंकी रूट नेटवर्क पर आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।