जालंधर में मची दशहरे की धूम, 100 फीट के रावण के साथ-साथ जलाए जाएंगे भ्रष्टाचार के पुतले

जालंधर में दशहरा उत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं जहाँ 60 से 100 फीट तक के रावण कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले जलाए जाएंगे। विभिन्न कमेटियों ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। सूर्या एन्क्लेव में 65 फीट का रावण जलेगा तो मॉडल हाउस में भ्रष्टाचार का पुतला भी फूंका जाएगा। साईं दास स्कूल में 100 फीट का रावण आकर्षण का केंद्र होगा।

जागरण संवाददाता, जालंधर। दशहरा उत्सव को लेकर दो अक्टूबर को शहर में 60 से 100 फीट तक के रावण, कुभंकर्ण व मेघनाद के पुतलों का दहन किया जाएगा। इससे पहले कहीं आतंकवाद तो कहीं पर भ्रष्टाचार के पुतले भी अग्निभेंट किए जाएंगे। इसे लेकर दशहरा उत्सव कमेटियों द्वारा व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं।

अधिकतर ग्राउंड में पुतले पहुंच चुके हैं। कई स्थानों पर पुतले खड़े भी कर दिए गए हैं, जिन्हें रात भर सुरक्षा के बीच रखा जाएगा। वहीं दशहरा उत्सव के दौरान संस्थाओं द्वारा सुरक्षा, ट्रैफिक से लेकर राम भक्तों के लिए भी व्यापक प्रबंध किए गए हैं। वीरवार शाम 6.03 बजे से लेकर 7.10 बजे तक शुभ मुहूर्त है, जिसके बीच पुतलों का दहन किया जाएगा।

मां भारती सेवा संघ की तरफ से सूर्या एन्क्लेव में होने वाले दशहरा उत्सव के दौरान इस बार 65 फीट के रावण का दहन किया जाएगा। संस्था के प्रधान विवेक खन्ना के मुताबिक कुंभकर्ण व मेघनाद के पुतले 60-60 फीट के होंगे। वहीं हजारों की संख्या में श्रीराम भक्त श्री हनुमान चालीसा का उच्चारण करेंगे।

श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर माडल हाउस की तरफ से माडल हाउस में होने वाले दशहरा उत्सव के दौरान रावण का पुतला 60 तथा कुंभकर्ण व मेघनाद के पुतले 55-55 फीट के होंगे। प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष दिनेश शर्मा के मुताबिक रावण, कुंभकर्ण व मेघनाद के पुतलों से पहले भ्रष्टाचार का पुतला फूंका जाएगा।

वहीं इसी तरह फ्रेंड्स दशहरा कमेटी अर्बन एस्टेट फेज-1 में होने वाले दशहरा उत्सव के दौरान 55 फीट के रावण का दहन किया जाएगा। इसी तरह कुंभकर्ण व मेघनाद के पुतले 50-50 फीट के होंगे। इसे लेकर व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं।

श्री महाकाली मंदिर दशहरा कमेटी की तरफ से साईं दास स्कूल पटेल चौक की ग्राउंड में होने वाले दशहरा उत्सव के दौरान शहर में सबसे ऊंचे 100 फीट के रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। इससे पूर्व आतंकवाद के पुतले का दहन भी किया जाएगा।

संस्था के आजीवन अध्यक्ष तरसेम कपूर व पंडाल व्यवस्थापक राज कुमार शर्मा ने कहा कि इसके साथ ही समाज में आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सौ फीट के रावण के पुतले के अलावा 75 व 70 फीट के कुंभकर्ण व मेघनाद के पुतलों का दहन किया जाएगा।

श्री रामलीला कमेटी मंदिर नौहरियां मोहल्ले की तरफ से बर्ल्टन पार्क में होने वाले 147वें दशहरा उत्सव में इस बार 70 फीट का रावण तथा 65-65 फीट के कुंभकर्ण व मेघनाद के पुतले फूंके जाएंगे। संस्था के प्रवक्ता हेमंत शर्मा बताते हैं कि दशहरा से पूर्व निकाली जाने वाली शोभायात्रा में रावण व भगवान श्री राम को बीएमडब्ल्यू गाड़ी में बर्ल्टन पार्क में लाया जाएगा। वहीं श्री रामलीला कमेटी द्वारा जालंधर कैंट में आयोजित दशहरे पर 70 फीट के रावण के पुतले का दहन किया जाएगा।

दशहरा उत्सव को लेकर विभिन्न संस्थाओं की तरफ से शहर भर 70 जगहों पर रावण, कुंभकर्ण व मेघनाद के पुतलों का दहन किया जाएगा। इसे लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर व्यापक प्रबंध किए हैं। कमिश्नरेट पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर 800 पुलिसकर्मी तैनात करने की तैयारी की है। इसके अलावा पीसीआर टीमें और भीड़ के बीच सिविल वर्दी में जवान तैनात रहेंगे।

इस बारे में ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर संदीप शर्मा ने कहा कि शहर में लोगों की सुरक्षा के लिए के लिए कड़े प्रबंध किए गए हैं। लोगों की सुरक्षा पुलिस की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि पुतलों के दहन के दौरान लकड़ियां न उठाने का आह्वान किया गया है। अपील करते हुए कहा कि अगर संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति नजर आए तो इसकी सूचना पुलिस को तुरंत दें।