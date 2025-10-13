जालंधर में नशे में युवकों ने ई-रिक्शा चालक को पीटा, लूटने का किया प्रयास; मामला दर्ज

संवाद सहयोगी, जालंधर। जालंधर लम्मा पिंड जंडू सिंघा रोड पर हरदीप नगर के पास मोटरसाइकिल सवार दो युवकों ने ई रिक्शा चालक को रास्ते में रोक कर पीटना शुरू कर दिया।

ई रिक्शा चालक ने शोर मचाया तो लोगों ने उन्हें उन युवकों से छुड़वाया। जानकारी देते हुए राहगीरों ने बताया कि मोटरसाइकिल चालक ई रिक्शा चालक से आटो में लोड किया सामान छीन रहे थे। उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने पर ट्रैफिक पुलिस के एस आई मनजीत सिंह मौके पर पहुंचे और दोनों युवकों को थाना डिवीजन नंबर 8 की पुलिस के हवाले कर दिया।