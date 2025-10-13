जालंधर में नशे में युवकों ने ई-रिक्शा चालक को पीटा, लूटने का किया प्रयास; मामला दर्ज
जालंधर में नशे में धुत दो युवकों ने एक ई-रिक्शा चालक के साथ मारपीट की और उसका सामान छीनने की कोशिश की। सिगरेट मांगने पर इनकार करने पर युवकों ने चालक से गाली-गलौज की और पीटा। आसपास के लोगों ने युवकों को पकड़कर पीटा, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस घटना से इलाके में नशे में अपराध बढ़ने की चिंता बढ़ गई है।
संवाद सहयोगी, जालंधर। जालंधर लम्मा पिंड जंडू सिंघा रोड पर हरदीप नगर के पास मोटरसाइकिल सवार दो युवकों ने ई रिक्शा चालक को रास्ते में रोक कर पीटना शुरू कर दिया।
ई रिक्शा चालक ने शोर मचाया तो लोगों ने उन्हें उन युवकों से छुड़वाया। जानकारी देते हुए राहगीरों ने बताया कि मोटरसाइकिल चालक ई रिक्शा चालक से आटो में लोड किया सामान छीन रहे थे। उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने पर ट्रैफिक पुलिस के एस आई मनजीत सिंह मौके पर पहुंचे और दोनों युवकों को थाना डिवीजन नंबर 8 की पुलिस के हवाले कर दिया।
लोगों ने बताया कि दोनों युवक नशे के आदी हैं और नशा छुड़ाए केंद्र जा रहे थे। रास्ते में ई रिक्शा चालक से सामान छीन रहे थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
--इनपुट सुखविंदर बग्गा
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।