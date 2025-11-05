जालंधर में दहेज में कार न लाने पर ससुराल वालों पर मारपीट और जहर देने का लगाया आरोप, पुलिस ने दर्ज किया केस

संवाद सहयोगी, जालंधर। दहेज में कार न लाने पर नवविवाहिता को ससुराल परिवार ने मारपीट कर घर से निकाल दिया। ससुराल परिवार पर दूध में जहर देकर मारने का आरोप भी लगाया। फ्रेंड्स कालोनी की रहने वाली पीड़िता ने महिला थाने में शिकायत देकर इंसाफ की गुहार लगाई और ससुराल परिवार पर कार्रवाई की मांग की।

पीड़िता ने आरोप लगाए कि उसकी शादी 26 फरवरी 2025 को लायंस क्लब लाजपत नगर में हुई थी, जिस पर उसके परिवार ने लगभग 12 लाख रुपये खर्च किए थे। शादी के दौरान परिवार ने गहने और घर का सारा सामान दिया, लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद से ही ससुराल वालों ने उससे दहेज में कार की मांग शुरू कर दी।

पीड़िता के मुताबिक 24 जुलाई 2025 की रात पति ने सास के उकसाने पर उसकी पिटाई की और मोबाइल छीनकर घर से निकाल दिया। जिसके बाद वह परिवार के साथ थाने में पहुंची, जहां उसने ससुराल परिवार पर थाने में शिकायत दी। पीड़िता ने कहा कि शिकायत देने के बाद ससुराल परिवार ने थाने में गलती मान ली और वह वहां पर राजीनामा कर उसे घर वापस ले आए।

कुछ समय बीत जाने के बाद फिर ससुराल परिवार ने उससे भला-बुरा कहना शुरू कर दिया और उसे जान से मारने की नीयत से दूध में जहर मिलाकर पिला दिया, जिससे उसकी हालत नाजुक हो गई तो मायके परिवार ने उसे इलाज के लिए सिविल अस्पताल में पहुंचाया।