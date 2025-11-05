Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जालंधर में दहेज में कार न लाने पर ससुराल वालों पर मारपीट और जहर देने का लगाया आरोप, पुलिस ने दर्ज किया केस

    By Harsh Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 02:22 PM (IST)

    जालंधर में एक महिला ने ससुराल वालों पर दहेज में कार न लाने पर मारपीट करने और जहर देने का आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार, शादी में 12 लाख खर्च करने के बावजूद ससुराल वाले कार की मांग कर रहे थे। 24 जुलाई को उसे पीटा गया और बाद में दूध में जहर मिलाकर पिलाने की कोशिश की गई, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जालंधर में ससुराल वालों पर मारपीट और जहर देने का आरोप।

    संवाद सहयोगी, जालंधर। दहेज में कार न लाने पर नवविवाहिता को ससुराल परिवार ने मारपीट कर घर से निकाल दिया। ससुराल परिवार पर दूध में जहर देकर मारने का आरोप भी लगाया। फ्रेंड्स कालोनी की रहने वाली पीड़िता ने महिला थाने में शिकायत देकर इंसाफ की गुहार लगाई और ससुराल परिवार पर कार्रवाई की मांग की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पीड़िता ने आरोप लगाए कि उसकी शादी 26 फरवरी 2025 को लायंस क्लब लाजपत नगर में हुई थी, जिस पर उसके परिवार ने लगभग 12 लाख रुपये खर्च किए थे। शादी के दौरान परिवार ने गहने और घर का सारा सामान दिया, लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद से ही ससुराल वालों ने उससे दहेज में कार की मांग शुरू कर दी।

    पीड़िता के मुताबिक 24 जुलाई 2025 की रात पति ने सास के उकसाने पर उसकी पिटाई की और मोबाइल छीनकर घर से निकाल दिया। जिसके बाद वह परिवार के साथ थाने में पहुंची, जहां उसने ससुराल परिवार पर थाने में शिकायत दी। पीड़िता ने कहा कि शिकायत देने के बाद ससुराल परिवार ने थाने में गलती मान ली और वह वहां पर राजीनामा कर उसे घर वापस ले आए।

    कुछ समय बीत जाने के बाद फिर ससुराल परिवार ने उससे भला-बुरा कहना शुरू कर दिया और उसे जान से मारने की नीयत से दूध में जहर मिलाकर पिला दिया, जिससे उसकी हालत नाजुक हो गई तो मायके परिवार ने उसे इलाज के लिए सिविल अस्पताल में पहुंचाया।

    इलाज के दौरान ससुराल परिवार उसका पता तक लेने के लिए अस्पताल में नहीं पहुंचा, जिसके बाद उसने ससुराल परिवार के खिलाफ शिकायत कमिश्नर दफ्तर में उच्च अधिकारियों को दी, वहां से उसकी शिकायत महिला थाने में भेज दी गई और महिला थाने की टीमें मामले की जांच में जुट गईं।