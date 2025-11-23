Language
    जालंधर में नवविवाहिता ने दहेज प्रताड़ना से तंग आकर दी जान, पुलिस ने तीन लोगों को किया गिरफ्तार

    By Harsh Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 10:15 PM (IST)

    जालंधर में एक नवविवाहिता, काजल ने दहेज प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली। मृतका के भाई ने पति, सास और देवर पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। काजल की शादी अप्रैल 2025 में हुई थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

    Hero Image

    नवविवाहिता ने दहेज प्रताड़ना से तंग आकर दी जान।

    संवाद सहयोगी, जालंधर। बाबा मोहन दास नगर में रविवार शाम एक नवविवाहित ने फंदा लगा कर जान दे दी। मृतका की पहचान बाबा मोहन दास नगर की रहने वाली 23 वर्षीय काजल के रूप में हुई है। मृतका के भाई ने आरोप लगाया कि विवाह के बाद से उसकी बहन का पति, देवर और सास दहेज को लेकर परेशान करते थे। उन्हीं से परेशान होकर उसकी बहन ने सुसाइड कर लिया। थाना डिवीजन नंबर एक की पुलिस ने तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।

    थाना एक के प्रभारी राकेश कुमार ने बताया कि उन्हें कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि बाबा मोहन दास नगर में नवविवाहित ने फंदा लगा कर जान दे दी है, जिसके बाद उनकी टीम मौके पर पहुंची। पुलिस को प्राथमिक जांच में पता चला काजल की शादी अप्रैल 2025 में पंकज के साथ हुई थी। काजल के भाई ने आरोप लगाया कि उसकी बहन को पति पंकज, सास चंद्र कला और देवर काजल दहेज के लिए परेशान करते थे और इस बात को लेकर उससे मारपीट भी करते थे। इसी के चलते काजल ने आत्महत्या कर ली।

    पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल के शव गृह में रखवा दिया है। थाना प्रभारी राकेश कुमार ने कहा कि मृतका के भाई के बयान दर्ज करके काजल के पति पंकज, सास और देवर के खिलाफ केस दर्ज करके तीनों को गिरफ्तार कर लिया है।