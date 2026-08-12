जालंधर में दोहरे हत्याकांड से सनसनी, पिता व पत्नी का कत्ल कर आरोपी फरार; शव देख चीखे मासूम बच्चेे

जागरण संवाददाता, जालंधर। जालंधर शहर के अवतार नगर की गली नंबर सात में बुधवार सुबह दोहरी हत्या की वारदात से सनसनी फैल गई। 45 वर्षीय हीरा लाल पर अपनी पत्नी और पिता की हत्या करने का आरोप है। मृतकों की पहचान अयोध्या प्रकाश और सविता के रूप में हुई है। दोनों के सिर, गले और शरीर के अन्य हिस्सों पर गहरी चोटों के निशान मिले हैं।

बताया जा रहा है कि सुबह बच्चे स्कूल चले गए थे। इसके बाद घर में किसी बात को लेकर हीरा लाल का पत्नी और पिता के साथ विवाद हो गया। आरोप है कि गुस्से में उसने घर में पड़े सामान से दोनों पर हमला कर दिया। सिर पर गंभीर चोटें लगने से काफी खून बह गया और दोनों की मौत हो गई।

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