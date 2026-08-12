बठिंडा में 15 अगस्त को बम धमाकों की धमकी, निगम सहित जगहें अलर्ट पर; दिल्ली जाने वाली ट्रेन भी निशाने पर

जागरण संवाददाता, बठिंडा। स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले बठिंडा में धमकी भरे ईमेल ने पुलिस और प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। नगर निगम आयुक्त की आधिकारिक ईमेल पर बुधवार को भेजे गए संदेश में 15 अगस्त को शहर के कई संवेदनशील स्थानों पर अलग-अलग समय पर धमाके करने की चेतावनी दी गई है।

इसमें नगर निगम कार्यालय और मेयर कार्यालय के साथ पुलिस थाना, स्कूल और अदालत परिसर को निशाना बनाने की बात कही गई है। ईमेल में धमकी देने वाले ने अलग-अलग स्थानों पर धमाके के लिए समय भी बताए हैं। संदेश के अनुसार सुबह 9:11 बजे एक पुलिस थाने, दोपहर 1:11 बजे एक स्कूल, 2:11 बजे अदालत परिसर और 3:11 बजे नगर निगम कार्यालय व मेयर कार्यालय में विस्फोट करने की चेतावनी दी गई है।

ईमेल में धमकी देने वाले ने खालिस्तान नेशनल आर्मी और बब्बर खालसा कनाडा का नाम भी इस्तेमाल किया है। हालांकि, इन संगठनों का वास्तव में इस धमकी से कोई संबंध है या नहीं, इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। ईमेल भेजने वाले की वास्तविक पहचान और धमकी की विश्वसनीयता पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट होगी।

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