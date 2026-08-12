गुरदासपुर डीसी कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल मिलते ही इमारत करवाया खाली; पुलिस ने की सघन जांच

जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। गुरदासपुर के उपायुक्त कार्यालय को बुधवार दोपहर बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिलने से प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया। दोपहर करीब एक बजकर 20 मिनट पर कार्यालय के आधिकारिक पते पर धमकी भरा ईमेल पहुंचा। सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस ने इसे गंभीरता से लेते हुए तत्काल सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी।

धमकी मिलने के बाद उपायुक्त कार्यालय भवन को पूरी तरह खाली करवाया गया। कार्यालय में मौजूद सभी कर्मचारियों, अधिकारियों और अन्य लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं और पूरे परिसर को अपने घेरे में लेकर जांच शुरू कर दी।

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