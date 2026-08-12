इंटरनेशनल प्लेयर गुरजीत तूत के निधन से कबड्डी जगत सदमे में, लंबे समय से थे बीमार; सुखबीर बादल ने जताया दुख
अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी गुरजीत सिंह तूत का फरीदकोट के अस्पताल में निधन हो गया। वह लंबे समय से गुर्दे की बीमारी से जूझ रहे थे। खेल जगत शोकाकुल है। ...और पढ़ें
HighLights
अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी गुरजीत सिंह तूत का फरीदकोट में निधन।
लंबे समय से गुर्दे की बीमारी से जूझ रहे थे तूत।
कबड्डी जगत और सुखबीर बादल ने निधन पर शोक जताया।
डिजिटल डेस्क, फरीदकोट। अंतरराष्ट्रीय कबड्डी जगत को बड़ा झटका लगा है। प्रसिद्ध कबड्डी खिलाड़ी गुरजीत सिंह तूत का फरीदकोट के अस्पताल में निधन हो गया। वह लंबे समय से गुर्दे की बीमारी से जूझ रहे थे। उनके निधन की खबर सामने आते ही पंजाब समेत देश-विदेश के कबड्डी प्रेमियों और खेल जगत में शोक की लहर दौड़ गई।
गुरजीत सिंह तूत कबड्डी के मैदान पर अपनी ताकत, फुर्ती और शानदार खेल कौशल के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपने खेल करियर के दौरान कई बड़े मुकाबलों में प्रतिभा का प्रदर्शन किया और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई। उनके खेल को देखने वाले प्रशंसक उनकी आक्रामक शैली और मैदान पर बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें लंबे समय तक याद रखेंगे।
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रेड और रक्षा में दिखाया दम
गुरजीत सिंह तूत रेड और रक्षा दोनों में प्रभावी प्रदर्शन के लिए पहचाने जाते थे। मुकाबले के दौरान उनकी फुर्ती और ताकत उन्हें दूसरे खिलाड़ियों से अलग बनाती थी। उन्होंने कबड्डी के प्रति समर्पण और मेहनत के दम पर इस खेल में खास मुकाम हासिल किया।
कबड्डी जगत से जुड़े लोगों के अनुसार तूत ने मैदान पर हमेशा पूरे जोश के साथ प्रदर्शन किया। उनके खेल और खेल भावना ने साथी खिलाड़ियों के साथ-साथ प्रशंसकों पर भी गहरी छाप छोड़ी।
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सुखबीर बादल ने जताया दुख
शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने भी गुरजीत सिंह तूत के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने पंजाबी में जारी अपने संदेश में कहा कि पंजाब के गौरव और अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी गुरजीत तूत के असमय निधन की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ।
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सुखबीर बादल ने कहा कि गुरजीत तूत ने अपने अनेक सम्मान और उपलब्धियों से पंजाब का गौरव बढ़ाया। उन्होंने शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और दुख की इस घड़ी में परिवार के साथ खड़े होने की बात कही।