इंटरनेशनल प्लेयर गुरजीत तूत के निधन से कबड्डी जगत सदमे में, लंबे समय से थे बीमार; सुखबीर बादल ने जताया दुख

डिजिटल डेस्क, फरीदकोट। अंतरराष्ट्रीय कबड्डी जगत को बड़ा झटका लगा है। प्रसिद्ध कबड्डी खिलाड़ी गुरजीत सिंह तूत का फरीदकोट के अस्पताल में निधन हो गया। वह लंबे समय से गुर्दे की बीमारी से जूझ रहे थे। उनके निधन की खबर सामने आते ही पंजाब समेत देश-विदेश के कबड्डी प्रेमियों और खेल जगत में शोक की लहर दौड़ गई।

गुरजीत सिंह तूत कबड्डी के मैदान पर अपनी ताकत, फुर्ती और शानदार खेल कौशल के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपने खेल करियर के दौरान कई बड़े मुकाबलों में प्रतिभा का प्रदर्शन किया और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई। उनके खेल को देखने वाले प्रशंसक उनकी आक्रामक शैली और मैदान पर बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें लंबे समय तक याद रखेंगे।

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