1 सितंबर को चंडीगढ़ कूच करेंगे किसान, ट्रैक्टर-ट्रालियों के साथ सेक्टर-25 में लगेगा अनिश्चितकालीन मोर्चा
किसान संगठनों ने एक सितंबर को चंडीगढ़ में पक्का मोर्चा लगाने का एलान किया है। हजारों किसान ट्रैक्टर-ट्रालियों के साथ पहुंचकर एमएसपी और कर्जमाफी समेत म ...और पढ़ें
HighLights
किसान 1 सितंबर को चंडीगढ़ में अनिश्चितकालीन मोर्चा लगाएंगे।
न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी प्रमुख मांगों में शामिल।
किसान कर्ज मुक्ति और अन्य लंबित मांगों पर दबाव।
जागरण संवाददाता, मोहाली। लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर पंजाब के किसान संगठन एक बार फिर आंदोलन की राह पर हैं। किसान संगठनों ने एक सितंबर को चंडीगढ़ में पक्का मोर्चा लगाने का एलान किया है। किसान नेताओं के अनुसार पंजाब के विभिन्न हिस्सों से हजारों किसान ट्रैक्टर-ट्रालियों के साथ चंडीगढ़ की ओर कूच करेंगे। इस संबंध में ऐतिहासिक गुरुद्वारा चपड़ चिड़ी साहिब में आयोजित बैठक के दौरान फैसला लिया गया।
भारतीय किसान यूनियन लखोवाल के जिला अध्यक्ष दविंदर सिंह देकला और जिला महासचिव जसपाल सिंह नियामियां ने बताया कि मोर्चे का मुख्य उद्देश्य किसानों की लंबित मांगों को सरकार तक पहुंचाना और उनके समाधान के लिए दबाव बनाना है।
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MSP कानून गरंटी की रखी मांग
किसान नेताओं ने बताया कि एक सितंबर को चंडीगढ़ के सेक्टर-25 में अनिश्चितकालीन पक्का मोर्चा लगाया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक सरकार किसानों की मांगों का ठोस समाधान नहीं करती, तब तक आंदोलन जारी रखा जाएगा।
किसानों की प्रमुख मांगों में फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी, किसान कर्ज से मुक्ति और अन्य लंबित मांगें शामिल हैं। किसान संगठनों का कहना है कि लंबे समय से इन मुद्दों को सरकार के सामने उठाया जा रहा है, लेकिन अपेक्षित समाधान नहीं हुआ है।
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पंजाब भर के किसानों से पहुंचने की अपील
किसान नेताओं ने पंजाबभर के किसानों से बड़ी संख्या में मोर्चे में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा। ट्रैक्टर-ट्रालियों के साथ चंडीगढ़ पहुंचकर किसान अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद करेंगे।
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बैठक में गुरनाम सिंह सरपंच दाऊ, कुलवंत सिंह चिल्ला, मनप्रीत सिंह अमराला, जगतार सिंह झरमड़ी, हरी सिंह बीहोड़़ा, रणजीत सिंह डेराबस्सी, धर्म सिंह दप्पर, गुरपाल सिंह दप्पर, केहर सिंह चिड़ियाला, हरभजन सिंह, लवरिंदर सिंह सिल्ल, गुरमीत सिंह खुन्नीमाजरा, सरबजीत सिंह लैहरा, कुलदीप सिंह कुड़ी, जसपाल सिंह पुनिया, जसपाल सिंह लांडरा, दर्शन सिंह दराली और मनिंदर सिंह सहित अन्य किसान नेता मौजूद रहे।