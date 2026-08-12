1 सितंबर को चंडीगढ़ कूच करेंगे किसान, ट्रैक्टर-ट्रालियों के साथ सेक्टर-25 में लगेगा अनिश्चितकालीन मोर्चा

जागरण संवाददाता, मोहाली। लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर पंजाब के किसान संगठन एक बार फिर आंदोलन की राह पर हैं। किसान संगठनों ने एक सितंबर को चंडीगढ़ में पक्का मोर्चा लगाने का एलान किया है। किसान नेताओं के अनुसार पंजाब के विभिन्न हिस्सों से हजारों किसान ट्रैक्टर-ट्रालियों के साथ चंडीगढ़ की ओर कूच करेंगे। इस संबंध में ऐतिहासिक गुरुद्वारा चपड़ चिड़ी साहिब में आयोजित बैठक के दौरान फैसला लिया गया।

किसानों की प्रमुख मांगों में फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी, किसान कर्ज से मुक्ति और अन्य लंबित मांगें शामिल हैं। किसान संगठनों का कहना है कि लंबे समय से इन मुद्दों को सरकार के सामने उठाया जा रहा है, लेकिन अपेक्षित समाधान नहीं हुआ है।

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