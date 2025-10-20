Language
    जालंधर में दीपावली को मौके पर पुलिस के कड़े सुरक्षा इंतजाम, हाई-टेक नाकों के साथ 8-10 बजे तक पटाखों की मंजूरी

    Updated: Mon, 20 Oct 2025 12:07 PM (IST)

    जालंधर पुलिस ने दीपावली पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। शहर में पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई है, और हाई-टेक नाके लगाए गए हैं। पुलिस कमिश्नर ने लोगों से शांतिपूर्ण ढंग से त्योहार मनाने की अपील की है और रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे चलाने के निर्देश दिए हैं। किसी भी आपात स्थिति में 112 पर संपर्क करने को कहा गया है।

    Hero Image

    दीपावली पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े प्रबंध, पुलिस की हर गतिविधि पर नजर (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, जालंधर। दिवाली के अवसर पर जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने शहर में शांति, सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष प्रबंध किए हैं। पुलिस प्रशासन ने शहरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर ने सभी से अपील की है कि वे त्योहार को आपसी सौहार्द, जिम्मेदारी और शांति के साथ मनाएं।

    उन्होंने बताया कि शहर के प्रमुख बाजारों, व्यस्त चौराहों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस की उपस्थिति बढ़ा दी गई है। गश्त को तेज किया गया है, जबकि शहर के अहम स्थानों पर हाई-टेक नाके स्थापित किए गए हैं ताकि हर गतिविधि पर बारीकी से नजर रखी जा सके। पुलिस कर्मियों को सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

    पुलिस कमिश्नर ने कहा कि सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को बाडी कैमरे दिए गए हैं, वहीं शहर के संवेदनशील स्थानों पर ट्राइपाड कैमरे लगाए गए हैं। इससे पुलिस की निगरानी व्यवस्था और भी सुदृढ़ हो गई है, साथ ही किसी भी स्थिति का लाइव रिकार्ड भी उपलब्ध रहेगा।

    शहर के प्रमुख चौराहों और बाजारों में लगे पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से लगातार घोषणाएं की जा रही हैं, जिनमें पटाखे फोड़ने के निर्धारित समय, ट्रैफिक नियमों और सुरक्षा सावधानियों की जानकारी दी जा रही है।

    लोगों से अपील की जा रही है कि वे भीड़ से बचें, सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में विशेष ट्रैफिक प्रबंधन योजना लागू की गई है। अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है ताकि वाहनों की आवाजाही सुचारू रहे और लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। पार्किंग व्यवस्था को भी मजबूत किया गया है ताकि ट्रैफिक जाम से बचा जा सके।

    पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे पटाखे केवल रात 8:00 बजे से 10:00 बजे तक ही चलाएं और निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करें। साथ ही, पर्यावरण और आसपास के लोगों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें। कमिश्नरेट पुलिस ने यह भी दोहराया कि किसी भी आपात स्थिति या संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत 112 हेल्पलाइन पर दी जा सकती है। यह सेवा 24 घंटे उपलब्ध है।