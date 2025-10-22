Language
    जालंधर में दिवाली की रात बवाल, पटाखों पर विवाद में गाड़ी के शीशे तोड़े; महिलाओं के साथ जमकर की गाली-गलौज

    Updated: Wed, 22 Oct 2025 10:20 PM (IST)

    जालंधर में दिवाली की रात पटाखे जलाने को लेकर दो स्थानों पर विवाद हो गया। गुरु रामदास नगर में पटाखे फोड़ने से रोकने पर एक युवक ने गाड़ी के शीशे तोड़ दिए और पड़ोसियों को धमकाया। वहीं, लम्मा पिंड में नशे में धुत्त एक युवक ने महिलाओं को गालियां दीं और हंगामा किया। पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    पटाखे जलाने से रोकने पर जालंधर में विवाद (फोटो: जागरण)

    संवाद सहयोगी, जालंधर। जालंधर में दीवाली की रात पटाखे जलाने को लेकर दो अलग-अलग स्थानों पर विवाद हो गया। गुरु रामदास नगर और लम्मा पिंड में देर रात दो परिवारों के बीच झगड़ा होने से मोहल्ले में तनाव का माहौल बन गया। पहली घटना गुरु रामदास में हुई, जहां रात करीब 11 बजे एक युवक ने गली में पटाखे फोड़ने से मना करने पर हंगामा कर दिया।

    आरोप है कि युवक ने गुस्से में आकर गली से टाइल उठाई और एक खड़ी कार के शीशे पर मार दी, जिससे शीशा टूट गया। यही नहीं उसने साइड की खिड़की का शीशा भी तोड़ दिया। इलाके के लोगों ने युवक को जब समझाने की कोशिश की गई, तो उसने गाली-गलौज करते हुए पड़ोसियों को धमकाना शुरू कर दिया और बाद में घर के अंदर चला गया, जिसकी शिकायत इलाके के लोगों ने संबंधित थाने में दी।

    दूसरी घटना लम्मा पिंड की है, जहां खिड़की के पास पटाखे फोड़ने से रोकने पर नशे में धुत्त युवक ने जमकर गुंडागर्दी की। सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें युवक महिलाओं को गालियां देते और धमकियां देते हुए नजर आ रहा है।

    बताया जा रहा है कि परिवार के सदस्य उसे घर के अंदर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह लगातार हंगामा करता रहा और लोगों को नुकसान पहुंचाने की धमकियां देता रहा। फिलहाल पुलिस को दोनों घटनाओं की शिकायत दे दी गई है और पुलिस जांच में जुट गई।