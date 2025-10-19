Language
    जालंधर में दीवाली के मौके पर चाक-चौबंद सुरक्षा, पुलिस ने किए ये खास इंतजाम; अब शरारती तत्वों की खैर नहीं

    By Sukrant Safari Edited By: Anku Chahar
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 08:15 AM (IST)

    जालंधर में दीवाली के त्योहार को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। शहर और देहात दोनों क्षेत्रों में पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस कमिश्नर ने चौकसी बढ़ाने के आदेश दिए हैं और शरारती तत्वों पर कड़ी नजर रखने की बात कही है। लोगों से संदिग्ध वस्तुओं की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की गई है।

    दीवाली से पहले जालंधर शहर में पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था (प्रतीकात्मक फोटो)

    सुक्रांत, जालंधर। दीपावली को लेकर बाजार गुलजार हो चुके हैं। ऐसे में अगर आप उत्साह और उमंग के साथ त्योहार मनाएं। खूब खरीदारी करें। बाजार में जाएं तो चिंता न करें, क्योंकि आपकी सुरक्षा में पुलिस प्रशासन ने शहर और देहात दोनों इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए हैं। किसी तरह की समस्या के लिए वहां तैनात पुलिस अधिकारियों व मुलाजिमों को सूचित कर सकते हैं।

    पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर ने पूरे शहर में चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। हर थाना क्षेत्र में पुलिस नफरी फील्ड में उतरेगी। उनकी सहायता के लिए पंजाब आर्म्ड पुलिस (पीएपी) के 300 जवान तैनात रहेंगे। लगातार चेकिंग अभियान चलेगा और शहर में लगभग 35 नाके लगाए जा रहे हैं।

    दीपोत्सव, भैया दूज, गुरुपर्व के दौरान शहर के बाजारों में भीड़ होने की संभावना को देखते हुए विशेष सुरक्षा योजना तैयार की गई है। सभी थाना प्रभारी अपने-अपने इलाकों में नाकाबंदी बढ़ाएंगे।पुलिस कमिश्नर ने आदेश दिया है कि मुख्य बाजारों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, होटल, गेस्ट हाउस और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर अतिरिक्त फोर्स तैनात की जाए।

    भीड़भाड़ वाले इलाकों में सादे कपड़ों में पुलिस कर्मी गश्त करेंगे। इसके अलावा दंगा रोधी दस्ते, बम स्क्वायड, डाग स्क्वायड और पीसीआर टीमें भी सतर्क रहेंगी। दिवाली तक लगातार चेकिंग अभियान चलेगा और शहर में लगभग 35 नाके लगाए जा रहे हैं।

    पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर ने आदेश दिया है कि सभी एसीपी और थाना प्रभारी खुद फील्ड में रहकर सुरक्षा की कमान संभालें। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में शरारती तत्वों को माहौल बिगाड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। लोग निश्चिंत होकर त्योहार मनाएं, पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए हर समय तैनात रहेगी।

    त्योहारों के दौरान लोगों को थानों में किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए पुलिस कमिश्नर ने थानों की नियमित ड्यूटी प्रभावित न होने देने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत पीएपी की टीमें शहर के मुख्य चौराहों और नाकों पर तैनात रहेंगी, जबकि थानों की पुलिस नाकों के साथ-साथ अपने-अपने दफ्तरों में रूटीन कार्य भी जारी रखेगी।

    त्योहारों के दौरान बाजारों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस को भी सतर्क किया गया है। बड़े वाहनों के बाजार क्षेत्रों में प्रवेश पर रोक रहेगी। दुकानदारों को हिदायत दी गई है कि वे अपने और ग्राहकों के वाहनों को सही तरीके से पार्क करवाएं ताकि जाम न लगे। ट्रैफिक पुलिस को मुख्य मार्गों पर तैनात रहकर यातायात को सुचारू रखने के लिए हरसंभव प्रयास करने को कहा गया है।

    पुलिस ने सभी होटल, गेस्ट हाउस और पीजी संचालकों को निर्देश दिए हैं कि उनके ठहरने वाले सभी व्यक्तियों का रिकार्ड रखें और सीसीटीवी कैमरे दुरुस्त रखें। बिना पहचान पत्र के कमरा देने पर कार्रवाई की जाएगी।

    पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर का कहना है कि नागरिकों से अपील है कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु को देखें तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। उसे छूने या हटाने का प्रयास न करें। हमारी टीमें तैयार हैं। सभी आला अधिकारी फील्ड में रहकर सुरक्षा की निगरानी करेंगे। शरारती तत्वों से सख्ती से निपटा जाएगा।

    एसएसपी हरविंदर सिंह विर्क ने कहा कि दिवाली के दौरान नशा तस्करों और सुरक्षा व्यवस्था पर कड़ी नजर रखी जाएगी। हर इलाके में पुलिस तैनात है। माहौल खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। लोगों की सुरक्षा के लिए कदम उठाए गए हैं। लोग बेफिक्र होकर त्योहार मनाएं, जबकि शहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस के हाथों में है।