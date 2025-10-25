जालंधर में डिलीवरी ब्वाय पर रात के अंधेरे में हमला, पुलिस ने दो लुटेरों को धर दबोचा; 6 अभी भी फरार

जागरण संवाददाता, जालंधर। मान नगर में बीते दिन देर रात डोमिनोज डिलीवरी ब्वाय पर हमला कर लूट की कोशिश का मामला सामने आया है। घटना में डिलीवरी ब्वाय को मारपीट कर घायल कर दिया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करते हुए दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि छह फरार हैं।

थाना डिवीजन नंबर-6 की पुलिस को दी मामले की शिकायत में लांबड़ा के रहने वाले वंश ने बताया कि रात करीब 12:45 बजे डिलीवरी का काम खत्म कर बाइक से घर लौट रहा था। जब मान नगर के पास पहुंचा तो कुछ युवकों ने अचानक उसे घेर लिया और लूटने की कोशिश की। जब विरोध किया तो आरोपितों ने उसपर हमला कर दिया और बुरी तरह मारपीट की।

पुलिस ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए दो आरोपितों अबादपुरा के रहने वाले सत्यनारायण उर्फ अनमोल और बस्ती शेख के रहने वाले सूरज को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में पता चला कि इस वारदात में कुल आठ युवक शामिल थे। फरार चल रहे अन्य छह आरोपितों की पहचान सरवन, मोनू, मोहित, पीयूष, अजय (सभी निवासी बस्ती बावा खेल) और प्रिंस व महिम (निवासी भार्गव कैंप) के रूप में हुई है।