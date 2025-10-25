Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    जालंधर में डिलीवरी ब्वाय पर रात के अंधेरे में हमला, पुलिस ने दो लुटेरों को धर दबोचा; 6 अभी भी फरार

    By Sukrant Safari Edited By: Anku Chahar
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 08:13 PM (IST)

    जालंधर के मान नगर में एक डिलीवरी ब्वाय पर हमला हुआ और लूट की कोशिश की गई। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि छह फरार हैं। पीड़ित देर रात घर लौट रहा था जब उस पर हमला किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और फरार आरोपियों की तलाश जारी है। शहर में गश्त बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    मान नगर में डिलीवरी ब्वाय पर हमला, लूट की कोशिश (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, जालंधर। मान नगर में बीते दिन देर रात डोमिनोज डिलीवरी ब्वाय पर हमला कर लूट की कोशिश का मामला सामने आया है। घटना में डिलीवरी ब्वाय को मारपीट कर घायल कर दिया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करते हुए दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि छह फरार हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    थाना डिवीजन नंबर-6 की पुलिस को दी मामले की शिकायत में लांबड़ा के रहने वाले वंश ने बताया कि रात करीब 12:45 बजे डिलीवरी का काम खत्म कर बाइक से घर लौट रहा था। जब मान नगर के पास पहुंचा तो कुछ युवकों ने अचानक उसे घेर लिया और लूटने की कोशिश की। जब विरोध किया तो आरोपितों ने उसपर हमला कर दिया और बुरी तरह मारपीट की।

    पुलिस ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए दो आरोपितों अबादपुरा के रहने वाले सत्यनारायण उर्फ अनमोल और बस्ती शेख के रहने वाले सूरज को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में पता चला कि इस वारदात में कुल आठ युवक शामिल थे। फरार चल रहे अन्य छह आरोपितों की पहचान सरवन, मोनू, मोहित, पीयूष, अजय (सभी निवासी बस्ती बावा खेल) और प्रिंस व महिम (निवासी भार्गव कैंप) के रूप में हुई है।

    पुलिस ने बताया कि फरार आरोपितों की तलाश के लिए टीमें गठित की गई हैं और उनके ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। घायल वंश को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपितों पर लूट की कोशिश, मारपीट और धमकी देने जैसी धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि शहर में देर रात गश्त बढ़ाई जाएगी, ताकि इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके।