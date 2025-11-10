Language
    Delhi Blast: दिल्ली धमाके के बाद जालंधर में बढ़ाई गई सुरक्षा, रेलवे स्टेशन पर वाहनों व यात्रियों की चेकिंग

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 11:59 PM (IST)

    दिल्ली में बम विस्फोट के बाद जालंधर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। रेलवे स्टेशन और प्रमुख इलाकों में तलाशी अभियान चलाया गया, वाहनों की जांच की गई और सीसीटीवी फुटेज की निगरानी की जा रही है। पुलिस कमिश्नर ने अतिरिक्त टीमें तैनात करने और जनता से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील की है।

    Delhi Blast: दिल्ली धमाके के बाद जालंधर में बढ़ाई गई सुरक्षा। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, जालंधर। दिल्ली में हुए बम विस्फोट की घटना के बाद जालंधर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया है। देर रात पुलिस ने रेलवे स्टेशन और शहर के प्रमुख इलाकों में सुरक्षा जांच अभियान चलाया। रेलवे स्टेशन पर आने-जाने वाले वाहनों की गहन चेकिंग की गई और यात्रियों के सामान की तलाशी ली गई।

    रेलवे पुलिस और थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने स्टेशन के अंदर और बाहरी क्षेत्रों में सघन तलाशी अभियान चलाया। संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान के लिए सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी जांची जा रही है।

    वहीं शहर के मुख्य चौक, विशेष रूप से बीएमसी चौकपर पुलिस गश्त लगाई ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। हालांकि शहर के बाहरी इलाकों जैसे पठानकोट चौक, रेरू चौक और बस स्टैंड पर पुलिसकर्मी तैनात नहीं दिखे।

    पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर कहना है कि सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए अतिरिक्त टीमें तैनात की जा रही हैं और सतर्कता बढ़ा दी गई है। जनता से अपील की गई है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना पुलिस को दें।