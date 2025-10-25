जालंधर: नशा तस्कर मां बेटी के घर पर निगम ने की कार्रवाई, तीन मंजिला मकान के अवैध निर्माण को गिराया

संवाद सहयोगी, जालंधर। युद्ध नशे के विरुद्ध के तहत कमिश्नरेट पुलिस और नगर निगम की टीम ने शनिवार सुबह अबादपुरा में नशा तस्कर मां बेटी मोहिंदर कौर उर्फ लंबो और मंजीत कौर उर्फ पंबो के तीन मंजिला मकान में किए गए अवैध निर्माण को गिरा दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कार्रवाई के दौरान मां ने मोहिंदर कौर उर्फ लंबो और बेटी मंजीत कौर पुलिस के आगे रोष जाहिर किया लेकिन निगम के अधिकारियों ने कार्रवाई जारी रही। दो घंटे चली निगम की कार्रवाई के दौरान तीन मंजिला घर के आगे का अवैध हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया। अबादपुरा की रहने वाली नशा तस्कर मोहिंदर कौर उर्फ लंबो पर एक और मंजीत कौर उर्फ पंबो के खिलाफ कुल तीन एनडीपीएस के दर्ज हैं।

पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर ने बताया कि अबादपुरा की रहने वाली नशा तस्कर मोहिंदर कौर उर्फ लंबो पर एक और मंजीत कौर उर्फ पंबो के द्वारा अबादपुरा में अवैध निर्माण करने की सूचना नगर निगम को मिली थी और उन्होंने कहा कि यह संपत्ति कथित तौर पर अवैध नशीले पदार्थों के व्यापार की आय से बनाई गई थी। नगर निगम और पुलिस की टीमों ने तुरंत कार्रवाई के दौरान अतिक्रमित ढांचे को ध्वस्त कर दिया।

शहरवासियों से अपील है कि नशा बेचने वालों के खिलाफ नजदीकी थाने में शिकायत दे ताकि आने वाली पीढ़ी का भविष्य बचाया जा सके। वहीं कार्रवाई के दौरान मौजूद एडीसीपी सिटी टू हरिंदर सिंह गिल और एसीपी माडल टाउन रूपदीप कौर ने बताया कि उनकी टीम को नगर निगम की टीम ने अवैध निर्माण पर कार्रवाई के लिए उन्हें सूचना दी थी कि उनकी टीम ने कार्रवाई करनी है तो वह कार्रवाई के दौरान किसी प्रकार की अधिकारियों को परेशानी न आए इसलिए वह थाना दो के प्रभारी सहित 50 पुलिस मुलाजिम लेकर अबादपुरा में पहुंचे थे।