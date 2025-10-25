Language
    जालंधर: नशा तस्कर मां बेटी के घर पर निगम ने की कार्रवाई, तीन मंजिला मकान के अवैध निर्माण को गिराया

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 01:29 PM (IST)

    जालंधर में पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीम ने आबादपुरा में नशा तस्कर मां-बेटी मोहिंदर कौर उर्फ लंबो और मंजीत कौर उर्फ पंबो के अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई 'नशे के विरुद्ध युद्ध' के तहत की गई। दोनों पर एनडीपीएस के तीन मामले दर्ज हैं। पुलिस ने शहरवासियों से नशा बेचने वालों की सूचना देने की अपील की है।

    Hero Image

    नशा तस्कर मां बेटी के घर पर निगम ने की कार्रवाई। फोटो जागरण

    संवाद सहयोगी, जालंधर। युद्ध नशे के विरुद्ध के तहत कमिश्नरेट पुलिस और नगर निगम की टीम ने शनिवार सुबह अबादपुरा में नशा तस्कर मां बेटी मोहिंदर कौर उर्फ लंबो और मंजीत कौर उर्फ पंबो के तीन मंजिला मकान में किए गए अवैध निर्माण को गिरा दिया।

    कार्रवाई के दौरान मां ने मोहिंदर कौर उर्फ लंबो और बेटी मंजीत कौर पुलिस के आगे रोष जाहिर किया लेकिन निगम के अधिकारियों ने कार्रवाई जारी रही। दो घंटे चली निगम की कार्रवाई के दौरान तीन मंजिला घर के आगे का अवैध हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया। अबादपुरा की रहने वाली नशा तस्कर मोहिंदर कौर उर्फ लंबो पर एक और मंजीत कौर उर्फ पंबो के खिलाफ कुल तीन एनडीपीएस के दर्ज हैं।

    पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर ने बताया कि अबादपुरा की रहने वाली नशा तस्कर मोहिंदर कौर उर्फ लंबो पर एक और मंजीत कौर उर्फ पंबो के द्वारा अबादपुरा में अवैध निर्माण करने की सूचना नगर निगम को मिली थी और उन्होंने कहा कि यह संपत्ति कथित तौर पर अवैध नशीले पदार्थों के व्यापार की आय से बनाई गई थी। नगर निगम और पुलिस की टीमों ने तुरंत कार्रवाई के दौरान अतिक्रमित ढांचे को ध्वस्त कर दिया।

    शहरवासियों से अपील है कि नशा बेचने वालों के खिलाफ नजदीकी थाने में शिकायत दे ताकि आने वाली पीढ़ी का भविष्य बचाया जा सके। वहीं कार्रवाई के दौरान मौजूद एडीसीपी सिटी टू हरिंदर सिंह गिल और एसीपी माडल टाउन रूपदीप कौर ने बताया कि उनकी टीम को नगर निगम की टीम ने अवैध निर्माण पर कार्रवाई के लिए उन्हें सूचना दी थी कि उनकी टीम ने कार्रवाई करनी है तो वह कार्रवाई के दौरान किसी प्रकार की अधिकारियों को परेशानी न आए इसलिए वह थाना दो के प्रभारी सहित 50 पुलिस मुलाजिम लेकर अबादपुरा में पहुंचे थे।

    जहां निगम की टीम की तरफ से अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई। उन्होंने शहरवासियों से अपील की है अगर कोई उनके इलाके में नशे के काम को बढ़ावा दे रहा है तो पंजाब सरकार के व्हाट्सएप नंबर 9779-100-200 पर जानकारी साझा करें, सूचना देने वालों की पहचान गोपनीयता रखी जाएगी।