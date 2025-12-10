जालंधर:फांसी के फंदे पर झूला पंजाब पुलिस में तैनात कोन्स्टेबल, सुसाइड नोट भी हुआ बरामद

संवाद सहयोगी, जालंधर। गांव संगोवाल में बुधवार तड़के संदिग्ध परिस्थितियों के चलते पंजाब पुलिस में तैनात कोन्स्टेबल ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान मेहतपुर की रहने वाले रणजीत सिंह मट्टू के रूप में हुई है और वह पटियाला में पंजाब पुलिस की कमांडो बटालियन में तैनात था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में रखवा दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मिली जानकारी के अनुसार रणजीत सिंह मट्टू की करीब पांच साल पहले उसकी शादी हुई थी और वह बच्चे का पिता था। वह मंगलवार रात अपने कमरे में सो गया था करीब सुबह साढ़े चार बजे वह ड्यूटी जाने के लिए कमरे से बाहर नहीं आया तो परिजनों दरवाजा खोला तो रणजीत का शव पंखे से लटक रहा था।

आसपास के लोगों ने बताया शादी के बाद वह परिवार से पत्नी व बच्चों के साथ अलग रहता था। करीब सात साल पहले उसके छोटे भाई की भी मौत हो गई थी और बड़े भाई इंग्लैंड में रहता है। पुलिस को जांच के दौरान मौके से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ हांलाकि अभी यह सामने नहीं आया कि इस नोट क्या लिखा हुआ है। थाना मेहतपुर के प्रभारी पंकज कुमार ने बताया कि उनकी टीम के कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि मेहतपुर में घर में कोन्स्टेबल ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।