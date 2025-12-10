सड़क सीवरेज की खराब हालत से जूझ रहे जालंधर के लोग, कांग्रेस ने मुख्यालय घेरकर नगर निगम को घेरा

कांग्रेस का आरोप है कि नगर निगम में करप्शन काफी बढ़ गई है और सरकार के करीबी लोगों को निगम के ठेके दो पर्सेंट लेस पर दिए जा रहे हैं जबकि यही ठेके दूसरे ठेकेदारों को 35% लेस पर मिल रहे हैं।

जागरण संवाददाता, जालंधर। शहर में टूटीं सड़कों और सीवरेज जाम को लेकर कांग्रेस ने मुख्यालय की एंट्री पर धरना-प्रदर्शन किया।

विकास कार्यों में भी भेदभाव हो रहा है। विपक्षी दलों के पार्षदों के नाम उद्घाटन पत्थर पर नहीं लिख रहे।

जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र बेरी विधायक बावा हेनरी, वेस्ट हलका की इंचार्ज सुरेंद्र कौर, पार्षद डॉक्टर जसलीन सेठी, गुरविंदर सिंह बंटी नीलकंठ पवन कुमार, अश्विनी जंगराल, शैरी चड्ढा ने कहा कि नगर निगम में सभी विकास कार्य भेदभाव से हो रहे हैं और विपक्षी दलों के काम रोके जा रहे हैं।