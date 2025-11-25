Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सीएम मान ने की घोषणा, कहा- आनंदपुर साहिब में गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्थापित करेगी सरकार

    By Gaurav Tiwari Edited By: Gaurav Tiwari
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 10:00 PM (IST)

    मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आनंदपुर साहिब में गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्थापित करने की घोषणा की है। यह यूनिवर्सिटी गुरु साहिबान के जीवन दर्शन और मानवीय अधिकारों के सिद्धांतों को विश्व स्तर पर बढ़ावा देगी। इसके अतिरिक्त, चरण गंगा स्टेडियम का नवीनीकरण किया जाएगा और शहर में ई-रिक्शा चलाए जाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब सरकार के इस कदम की सराहना की है।

    prefferd source google
    Hero Image

    संवाद सहयोगी, जागरण, आनंदपुर साहिब (रूपनगर)। गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी शताब्दी समागम के दौरान मंच से संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी द्वारा बसाई पावन नगरी में गुरु साहिब जी के नाम के इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। विश्व के कोने कोने तक गुरु साहिबान जी के जीवन फलसफे, मानवीय अधिकारों की आजादी और बराबरी के सिद्धांतों को संसार स्तर पर पहुंचने के साथ साथ शिक्षा, खोज और गुरु साहिबान की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए मील पत्थर साबित होगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने कहा कि यह सिर्फ ऐलान तक ही सीमित नहीं होगा, बल्कि इसको अमली जामा पहनाने के लिए और विस्तार से विवरण जल्द सार्वजनिक कर दिए जाएंगे। एक अन्य एलान करते उन्होंने कहा कि यहां के चरण गंगा स्टेडियम का भी कायाकल्प करके इसको समय का साथी स्टेडियम बनाया जाएगा। इस स्टेडियम में निहंग सिंह के जगजू करतब दिखाने के लिए खास इंतजाम होंगे। इस मौके पर मौजूद शिरोमणि अकाली बुद्ध दल के प्रमुख जत्थेदार बाबा बलबीर सिंह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा जी इस स्टेडियम को अपनी जरूरतों के अनुसार खुद तैयार करवाने के लिए योजनाबंदी करें।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि शहर को साफ और प्रदूषण मुक्त रखने के लिए यहां जल्द ही ई-रिक्शा चलाने का भी इंतजाम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दुनिया के इतिहास में गुरु साहिब जी के परिवार की पीढ़ी दर पीढ़ी कुर्बानियों की कोई दूसरी मिसाल नहीं है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आप के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुरु साहिब जी ने लोगों को इंसानियत, सच्चाई और सेवा का संदेश दिया है। उनके इसी फलसफा को आगे बढ़ाकर पंजाब में सरकार चलाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने राज्य के तीन ऐतिहासिक और गुरु चरणों से जुड़े शहरों को पवित्र शहर का दर्जा देकर एक सराहनीय पहल की है। उन्होंने कहा कि अब इन तीनों शहरों का योजनाबद्ध विकास होगा।

    इनके अलावा कैबिनेट मंत्री पंजाब हरजोत सिंह बैंस, तरनप्रीत सिंह सौंद, अमन अरोड़ा आदि ने भी समागम दौरान संबोधित किया और गुरु साहिबान को अपनी श्रद्धा के फूल भेंट किए। इस मौके पर शिरोमणि पंथ अकाली बुद्ध दल के प्रमुख जत्थेदार बाबा बलबीर सिंह, सांसद मलविंदर सिंह कंग, बाबा बलबीर सिंह सीचेवाल, कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा, हरभजन सिंह ईटीओ, गुरमीत सिंह खुडियां, डा. बलबीर सिंह, लाल चंद कटारूचक, लालजीत सिंह भुल्लर, पूर्व मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल आदि मौजूद थे।