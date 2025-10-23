जालंधर में पटाखे फोड़ने को लेकर दो पक्षों में हुआ विवाद, पिटबुल कुत्ते से करवाया जानलेवा हमला

संवाद सूत्र, किशनगढ़। जालंधर ग्रामीण पुलिस के अंतर्गत आने वाले अलावलपुर के एरिया अड्डा स्थित किशनगढ़ कालोनी में दीवाली की रात करीब 11 बजे पटाखे फोड़ने को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया। इस मामले की जानकारी देते हुए पीड़ितों के परिजनों राजकुमार, राजिंदर कुमार, बिंदर पत्नी मक्खन लाल और बलबीर कुमार आदि ने बताया कि दीवाली की रात वे अपने बच्चों के साथ अपने घर की छत पर पटाखे फोड़ रहे थे तभी सामने वाले घर की छत पर पटाखे फोड़ रहे पवन कुमार की पत्नी रजनी और उसकी बेटी नेहा, पवन कुमार के दोनों बेटे नीरज और रमन भी अपने घर की छत पर पटाखे फोड़ रहे थे। जिन्होंने हमारे साथ गाली-गलौज शुरू कर दी और हमारे घर में घुसकर रजनी और उसकी बेटी नेहा ने बिंदर पत्नी मक्खन लाल के साथ गाली-गलौज और मारपीट की।