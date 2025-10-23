Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    जालंधर में पटाखे फोड़ने को लेकर दो पक्षों में हुआ विवाद, पिटबुल कुत्ते से करवाया जानलेवा हमला

    By Paramjit Singh Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 05:44 AM (IST)

    किशनगढ़ में दीवाली की रात पटाखे फोड़ने को लेकर दो परिवारों में विवाद हो गया। पीड़ितों के अनुसार, पवन कुमार के परिवार ने गाली-गलौज की और मारपीट की। रजनी नामक महिला ने अपने पिटबुल कुत्ते को राजकुमार पर हमला करने के लिए उकसाया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    किशनगढ़ में पटाखे फोड़ने को लेकर दो पक्षों में भी हुआ विवाद

    संवाद सूत्र, किशनगढ़। जालंधर ग्रामीण पुलिस के अंतर्गत आने वाले अलावलपुर के एरिया अड्डा स्थित किशनगढ़ कालोनी में दीवाली की रात करीब 11 बजे पटाखे फोड़ने को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया। इस मामले की जानकारी देते हुए पीड़ितों के परिजनों राजकुमार, राजिंदर कुमार, बिंदर पत्नी मक्खन लाल और बलबीर कुमार आदि ने बताया कि दीवाली की रात वे अपने बच्चों के साथ अपने घर की छत पर पटाखे फोड़ रहे थे तभी सामने वाले घर की छत पर पटाखे फोड़ रहे पवन कुमार की पत्नी रजनी और उसकी बेटी नेहा, पवन कुमार के दोनों बेटे नीरज और रमन भी अपने घर की छत पर पटाखे फोड़ रहे थे। जिन्होंने हमारे साथ गाली-गलौज शुरू कर दी और हमारे घर में घुसकर रजनी और उसकी बेटी नेहा ने बिंदर पत्नी मक्खन लाल के साथ गाली-गलौज और मारपीट की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जब परिवार के अन्य सदस्य भी नीचे आ गए तो उन्होंने झगड़ा शांत करवाने का प्रयास किया। वहीं रजनी ने अपने घर में पाले पिटबुल कुत्ते को उकसाकर उस पर जानलेवा हमला कर दिया। रजनी द्वारा पाले गए पिटबुल कुत्ते ने राजकुमार पर जानलेवा हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया।

    इस मामले संबंधी दूसरे पक्ष से बार-बार फोन पर संपर्क करने की कोशिश की गई लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। इस मामले संबंधी मौका देखने आए अलावलपुर पुलिस चौकी के इंचार्ज एएसआइ परमजीत सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों की एमएलआर कट चुकी है। मामले की गहनता से जांच की जा रही है। जांच के बाद बनती कार्रवाई की जाएगी।