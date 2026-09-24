जालंधर सिविल अस्पताल में मदद का इंतजार करती रही महिला, लैब के बाहर ही बच्चे को दे दिया जन्म

जागरण संवाददाता, जालंधर। जालंधर के सिविल अस्पताल में सोमवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक महिला ने कृष्णा लैब के बाहर ही बच्चे को जन्म दे दिया। महिला को प्रसव पीड़ा होने के बाद अस्पताल का स्टाफ उसके लिए स्टेचर लेकर पहुंचा, लेकिन इससे पहले ही उसने बच्चे को जन्म दे दिया। घटना के बाद महिला और नवजात को तुरंत अस्पताल में भर्ती किया गया। फिलहाल दोनों की हालत स्वस्थ बताई जा रही है।

महिला की पहचान गोराया निवासी सुशीला के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि सुशीला के पहले से चार बच्चे हैं और यह उसका पांचवां बच्चा है। महिला जांच के लिए अस्पताल पहुंची थी। इसी दौरान उसे अचानक तेज प्रसव पीड़ा होने लगी। वह कृष्णा लैब के बाहर खड़ी थी।

स्टाफ स्टेचर लेकर मौके पर पहुंचा, लेकिन तब तक महिला की प्रसव पीड़ा काफी बढ़ चुकी थी। महिला ने स्टेचर पर ही बच्चे को जन्म दे दिया। इसके बाद चिकित्सकों और स्टाफ ने तुरंत महिला और नवजात को संभाला तथा दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया।