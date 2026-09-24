जालंधर में युवक की संदिग्ध मौत, स्कूल के बाहर मिले इंजेक्शन; पूर्व विधायक शीतल अंगुराल प्रबंधन पर भड़के

जागरण संवाददाता, जालंधर। जालंधर वेस्ट हलके में नशे की ओवरडोज से एक युवक की मौत के बाद इलाके में नशे के खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। भाजपा नेता शीतल अंगुराल ने घटनास्थल और आसपास के हालात को लेकर चिंता जताते हुए पुलिस प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है।

उन्होंने कहा कि एक तरफ एक परिवार ने अपना जवान बेटा खो दिया है, वहीं दूसरी तरफ जिस इलाके में छोटे बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, वहां नशे का सामान और इस्तेमाल की गई सीरिंजें मिलना गंभीर चिंता का विषय है। शीतल अंगुराल ने कहा कि पीड़ित परिवार अपने बच्चे की मौत के मामले में इंसाफ की मांग कर रहा है।

उन्होंने कहा कि परिवार को न्याय दिलाने के साथ-साथ इलाके के उन मासूम बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना भी जरूरी है, जो रोजाना इसी माहौल से होकर स्कूल पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि वह और उनकी टीम इस दुख की घड़ी में पीड़ित मां और परिवार के साथ खड़े हैं।

स्कूल प्रबंधन पर भी उठे सवाल अंगुराल ने स्कूल प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी केवल फीस वसूलने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि बच्चों की सुरक्षा और उनके आसपास के वातावरण पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।