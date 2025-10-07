जालंधर में हरगोबिंद नगर से बच्ची के अपहरण का आरोप, CCTV में कैद हुई घटना; पुलिस जांच में जुटी
जालंधर के हरगोबिंद नगर में एक महिला द्वारा बच्ची को उठाने की घटना सामने आई है। शबनम नामक महिला ने अपने पति की पहली पत्नी पर बच्ची को अगवा करने का आरोप लगाया है। सीसीटीवी फुटेज में महिला बच्ची को ले जाती हुई दिखाई दे रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और यह स्पष्ट नहीं है कि यह अपहरण है या पारिवारिक विवाद।
जागरण संवाददाता, जालंधर। हरगोबिंद सिंह नगर से बच्ची को उठाने का मामला सामने आया है। महिला शबनम ने बताया कि पति की दो शादियां हुई हैं और पहली पत्नी ही बेटी को उठाकर ले गई है। शबनम ने बताया कि बच्ची घर से अचानक गायब हो गई।
जब आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी तो एक महिला बच्ची को लेकर जाती दिखाई दी। वह महिला उसके पति की पहली पत्नी है, जिसने पहले भी विवाद के चलते उसे धमकाया था। इसकी सूचना मिलते ही थाना-8 की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।
थाना प्रभारी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर महिला की पहचान की जा रही है और जल्द ही बच्ची को बरामद करने का प्रयास किया जाएगा। पुलिस का कहना है कि यह अपहरण है या पारिवारिक विवाद, इसकी जांच की जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।