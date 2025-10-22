छठ पूजा के लिए रेलवे की सौगात, जालंधर से गुजरेंगी 10 में से 5 स्पेशल ट्रेनें; स्टेशन पर यात्रियों को मिलेंगी ये खास सुविधाएं

जागरण संवाददाता, जालंधर। रेलवे की तरफ से छठ पूजा के मद्देनजर 10 स्पेशल रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। यह ट्रेनें अमृतसर और लुधियाना से चलेंगी। इसमें जालंधर के यात्रियों के लिए पांच रेलगाड़ियां हैं, ताकि स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ इकट्ठी न हो और उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत न आए।

इसके अतिरिक्त यात्रियों के बैठने के लिए रेलवे की तरफ से स्टेशन के बाहर सर्कुलेटिंग एरिया में आठ हजार वर्गफुट का टेंट लगा कर अस्थायी वेटिंग एरिया तैयार किया गया है। छठ पूजा के मद्देनजर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे की तरफ से दो अतिरिक्त काउंटर के साथ-साथ एटीवीएम मशीनें लगाई गई हैं।

एटीवीएम मशीनों के माध्यम से यात्री क्यूआर कोड स्कैन करके टिकट के लिए भुगतान भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त स्टेशन पर हेल्प बूथ भी स्थापित किया गया है। वहं आरपीएफ और जीआरपी की टीमें भी तैनात की गई हैं।





ये हैं स्पेशल रेलगाड़ियां - अमृतसर-छपरा (05050) 25 अक्टूबर की 6.52 बजे से। यह ट्रेन आगामी निर्देशों तक चलेगी।

- अमृतसर-छपरा (04608) 26 अक्टूबर को सुबह 10.45 से। यह ट्रेन 30 नवंबर तक चलेगी।

- अमृतसर-कटिहार एक्सप्रेस (05735) 24 अक्टूबर दोपहर ढाई बजे से। यह ट्रेन सात नवंबर तक चलेगी।

- अमृतसर-किशनगंज (05733) को 25 अक्टूबर को सुबह 5.30 बजे से। यह ट्रेन 15 नवंबर तक चलेगी।

- अमृतसर-बढ़नी (05006) 23 अक्टूबर को दोपहर 1.53 बजे से। यह ट्रेन 27 नवंबर तक चलेगी।



कई ट्रेनों में बुकिंग बंद, अधिकतर में वेटिंग

23 अक्टूबर को अमृतसर-छत्रपति शिवाजी टर्मिनल एक्सप्रेस 11058, कटिहार एक्सप्रेस 15708 व शहीद एक्सप्रेस 14674 में बुकिंग बंद, जबकि बरहनी फेस्टिवल स्पेशल 05006 में 156, मालवा एक्सप्रेस 12920 में 50, लोहित एक्सप्रेस 15652 में 154, कटिहार फेस्टिवल स्पेशल 04660 में 105, सचखंड एक्सप्रेस 12716 में 36, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस 198238 में 55 वेटिंग चल रही है।

24 अक्टूबर को अमृतसर-टाटा नगर एक्सप्रेस 18104 व मालवा एक्सप्रेस 12920 में बुकिंग बंद, जबकि कटिहार एक्सप्रेस 15708 में 104, अमृतसर-न्यू तिनसुकिया एक्सप्रेस में 120, अमृतसर-जयनगर स्पेशल 04652 में 127, कटिहार फेस्टिवल स्पेशल 05735 में 99, शहीद एक्सप्रेस 14674 में 101, मौर ध्वज एक्सप्रेस 14692 में 93 व नवयुग एक्सप्रेस 16788 में 112 वेटिंग चल रही है।

25 अक्टूबर को सचखंड एक्सप्रेस 12716 व अमृतसर-छत्रपति शिवाजी टर्मिनल 11058 में बुकिंग बंद, जबकि अमृतसर-किशनगंज फेस्टिवल स्पेशल 05733 में 95, अमृतसर-कटिहार एक्सप्रेस 15708 में 69, अमरनाथ एक्सप्रेस में 128, गरीबरथ एक्सप्रेस 12204 में 123, सरयु यमुना एक्सप्रेस 14650 में 99, अमृत भारत एक्सप्रेस 14628 में 75 और अमृतसर-छपरा स्पेशल 05050 में 59 वेटिंग चल रही है।

26 अक्टूबर को मालवा एक्सप्रेस 12920 व गोरखपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस 12588 में बुकिंग बंद, जबकि अमृतसर-कटिहार एक्सप्रेस 15708 में 75, अमृतसर भारत 14628 में 70, गरीबरथ एक्सप्रेस 12204 में 70, शहीद एक्सप्रेस 14674 में 69, छपरा फेस्टिवल स्पेशल 04606 में 35, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस 18238 में 70 व नादेड़ हमसफर एक्सप्रेस 12752 में 41 वेटिंग चल रही है।