जालंधर सिटी रेलवे स्टेशन पर छठ पर्व की धूम, स्पेशल ट्रेनों से हजारों यात्री महापर्व मनाने के लिए रवाना

जागरण संवाददाता, जालंधर। छठ महापर्व को लेकर घर लौटने की रौनक शनिवार को भी सिटी रेलवे स्टेशन पर देखने को मिली। सुबह से ही प्लेटफार्म यात्रियों से खचाखच भरे रहे। रेलवे की ओर से अतिरिक्त भीड़ को संभालने के लिए दो स्पेशल रेलगाड़ियां चलाई गईं, जबकि मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों से भी बड़ी संख्या में लोग अपने गंतव्य की ओर रवाना हुए। दिनभर में करीब एक हजार से अधिक यात्री जालंधर सिटी स्टेशन से घर के लिए निकले।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हालांकि, अधिकतर रेलगाड़ियां अमृतसर से ही फुल होकर पहुंच रही थीं, जिससे यात्रियों को सीटें मिलने में कठिनाई हुई। इसके बावजूद लोग किसी तरह ट्रेन में सवार होकर अपने घरों की ओर निकल पड़े। स्टेशन परिसर में चहल-पहल इतनी थी कि हर प्लेटफार्म पर यात्रियों की भीड़ लगी रही।