जालंधर सिटी रेलवे स्टेशन पर छठ पर्व की धूम, स्पेशल ट्रेनों से हजारों यात्री महापर्व मनाने के लिए रवाना
जालंधर सिटी रेलवे स्टेशन पर छठ महापर्व के लिए घर जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ रही। रेलवे ने दो स्पेशल गाड़ियां चलाईं, जिनसे एक हजार से अधिक यात्री रवाना हुए। अमृतसर से ही ट्रेनें भरी होने के कारण यात्रियों को परेशानी हुई। रेलवे ने हेल्प डेस्क और अतिरिक्त टिकट काउंटर की व्यवस्था की। अधिकारियों के अनुसार, अगले दो दिनों में भीड़ और बढ़ने की संभावना है।
जागरण संवाददाता, जालंधर। छठ महापर्व को लेकर घर लौटने की रौनक शनिवार को भी सिटी रेलवे स्टेशन पर देखने को मिली। सुबह से ही प्लेटफार्म यात्रियों से खचाखच भरे रहे। रेलवे की ओर से अतिरिक्त भीड़ को संभालने के लिए दो स्पेशल रेलगाड़ियां चलाई गईं, जबकि मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों से भी बड़ी संख्या में लोग अपने गंतव्य की ओर रवाना हुए। दिनभर में करीब एक हजार से अधिक यात्री जालंधर सिटी स्टेशन से घर के लिए निकले।
हालांकि, अधिकतर रेलगाड़ियां अमृतसर से ही फुल होकर पहुंच रही थीं, जिससे यात्रियों को सीटें मिलने में कठिनाई हुई। इसके बावजूद लोग किसी तरह ट्रेन में सवार होकर अपने घरों की ओर निकल पड़े। स्टेशन परिसर में चहल-पहल इतनी थी कि हर प्लेटफार्म पर यात्रियों की भीड़ लगी रही।
सुरक्षा और व्यवस्था के मद्देनजर रेलवे प्रशासन ने यात्रियों के लिए हेल्प डेस्क और अतिरिक्त टिकट काउंटर भी स्थापित किए। इसके अलावा एटीवीएम मशीनों के माध्यम से भी टिकट जारी करने की सुविधा बढ़ाई गई ताकि यात्रियों को लंबी कतारों से राहत मिल सके। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, छठ पर्व के मद्देनजर आने वाले दो दिनों तक भीड़ और बढ़ने की संभावना है, जिसके लिए आवश्यक प्रबंध कर लिए गए हैं।
