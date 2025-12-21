Language
    घनी धुंध ने मचाया कहर, जालंधर में कंटेनर से टकराई कार, चकनाचूर हुई गाड़ी

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 10:45 AM (IST)

    जालंधर में डीएवी कॉलेज के पास घनी धुंध के कारण एक कार खड़े कंटेनर से टकरा गई। कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन सवार बाल-बाल बच गए। धुंध के कारण च ...और पढ़ें

    धुंध में खड़े कंटेनर से टकराई कार, बाल-बाल बचे चालक (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, जालंधर। जालंधर में डीएवी कालेज के पास देर रात घनी धुंध की वजह से एक कार खड़े कंटेनर से जा टकराई। कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।

    कार में सवार लोग बाल-बाल बच गए। बताया जा रहा है कि वाहन चालक धुंध की वजह से सड़क किनारे खड़े कंटेनर को देख नहीं पाया और टकरा गया।

    कार की स्पीड ज्यादा नहीं थी जिस वजह से कार में बैठे लोग बच गए लेकिन कार क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और कार को साइड पर करवाया।

