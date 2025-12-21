घनी धुंध ने मचाया कहर, जालंधर में कंटेनर से टकराई कार, चकनाचूर हुई गाड़ी

जागरण संवाददाता, जालंधर। जालंधर में डीएवी कालेज के पास देर रात घनी धुंध की वजह से एक कार खड़े कंटेनर से जा टकराई। कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।

कार में सवार लोग बाल-बाल बच गए। बताया जा रहा है कि वाहन चालक धुंध की वजह से सड़क किनारे खड़े कंटेनर को देख नहीं पाया और टकरा गया।

कार की स्पीड ज्यादा नहीं थी जिस वजह से कार में बैठे लोग बच गए लेकिन कार क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और कार को साइड पर करवाया।