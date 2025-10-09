पंजाब ने खोया अपना 'आयरनमैन', बॉडी बिल्डर वरिंदर घुम्मन का हार्ट अटैक से निधन

Language
    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 09:09 PM (IST)

    पंजाब के मशहूर बॉडी बिल्डर वरिंदर सिंह घुम्मन, जिन्हें 'आयरमैन' के नाम से जाना जाता था, का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। अमृतसर के एक अस्पताल में इलाज के दौरान उन्हें हार्ट अटैक आया। घुम्मन ने मिस्टर इंडिया का खिताब जीता था और वे पहले शाकाहारी बॉडी बिल्डर माने जाते थे। उन्होंने कई अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। उनके निधन से खेल जगत में शोक की लहर है।

    बॉडी बिल्डर वरिंदर सिंह घुम्मन का अचानक दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, जालंधर। पंजाब में आयरमैन के नाम से जाने जाते बॉडी बिल्डर वरिंदर सिंह घुम्मन का वीरवार को अचानक दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। बताया जा रहा है कि वरिंदर सिंह घुम्मन कंधे में किसी कारणवंश फ्रेक्चर हो गया था। उसी का इलाज करवाने के लिए अमृतसर के निजी अस्पताल में गए थे।

    वहीं कंधे के इलाज के दौरान हार्ट अटैक आ गया और उनकी मौत हो गई। वरिंदर घुम्मन ने विभिन्न बाडी बिल्डर के खिताब जीतकर पंजाब के साथ-साथ जालंधर का नाम रोशन किया है। वरिंदर घुम्मन ने सलमान खान समेत कई फिल्में अभिनेताओं के साथ काम किया।

    वर्ष 2009 में मिस्टर इंडिया का खिताब जीता था। वह दुनिया के पहले शुद्ध शाकाहारी बाड़ी बिल्डर माने जाते थे। वरिंदर घुम्मन की बात करें को कई खिताब अपने नाम कर चुके है। मिस्टर एशिया प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त किया था।

    वह पहले बाडी बिल्डर है जिन्हें आइएफबीबी प्रो कार्ड से सम्मानित हो चुके है। वर्ष 2011 की बात करें तो आस्ट्रेलिया ग्रां प्रिक्स में सफलता हासिल की थी। कई अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर भारतीय टीम का नेतृत्व किया।