पंजाब ने खोया अपना 'आयरनमैन', बॉडी बिल्डर वरिंदर घुम्मन का हार्ट अटैक से निधन

जागरण संवाददाता, जालंधर। पंजाब में आयरमैन के नाम से जाने जाते बॉडी बिल्डर वरिंदर सिंह घुम्मन का वीरवार को अचानक दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। बताया जा रहा है कि वरिंदर सिंह घुम्मन कंधे में किसी कारणवंश फ्रेक्चर हो गया था। उसी का इलाज करवाने के लिए अमृतसर के निजी अस्पताल में गए थे।

वहीं कंधे के इलाज के दौरान हार्ट अटैक आ गया और उनकी मौत हो गई। वरिंदर घुम्मन ने विभिन्न बाडी बिल्डर के खिताब जीतकर पंजाब के साथ-साथ जालंधर का नाम रोशन किया है। वरिंदर घुम्मन ने सलमान खान समेत कई फिल्में अभिनेताओं के साथ काम किया।

वर्ष 2009 में मिस्टर इंडिया का खिताब जीता था। वह दुनिया के पहले शुद्ध शाकाहारी बाड़ी बिल्डर माने जाते थे। वरिंदर घुम्मन की बात करें को कई खिताब अपने नाम कर चुके है। मिस्टर एशिया प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त किया था।