    जालंधर में महिला को शादी का झांसा देकर बनाए शारीरिक संबंध, फिर अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर लाखों ठगे

    By Harsh Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 10:12 PM (IST)

    जालंधर में एक महिला ने बठिंडा के एक युवक पर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने और फिर अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार, आरोपी ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उससे लाखों रुपये ठग लिए। मानसिक और आर्थिक शोषण से तंग आकर महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

    महिला को शादी का झांसा देकर से बनाए शारीरिक संबंध फिर अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर लाखों ठगे।

    संवाद सहयोगी, जालंधर। शहर के मोहल्ला गोबिंदगढ़ की रहने वाली एक महिला को युवक को ने शादी का झांसा देकर शारिरिक संबंध बनाए फिक अश्लील वीडियो बना वह दिखाकर ब्लैकमेल करते हुए लाखों रुपये ले लिए।

    पीड़िता के विरोध करने पर आरोपित वीडियो को वायरल करने की धमकी देता रहा। महिला ने मानसिक और आर्थिक शोषण से तंग आकर पुलिस को आरोपित के खिलाफ शिकायत दी। पुलिस ने बठिंडा के रहने वाले जोशन शर्मा के खिलाफ केस दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है।

    पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता ने बताया गया है कि वह आरोपित की दोस्त थी, जिसके चलते आरोपित ने शादी करने का झांसा देकर उसके शारीरिक संबंध बनाए और वीडियों बना उसे वायरल करने की धमकी देकर लाखों रुपये ले लिए।

    लगातार मानसिक और आर्थिक शोषण का शिकार होने के बाद पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने जांच के दौरान आरोपित के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।