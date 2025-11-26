जालंधर में महिला को शादी का झांसा देकर बनाए शारीरिक संबंध, फिर अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर लाखों ठगे

संवाद सहयोगी, जालंधर। शहर के मोहल्ला गोबिंदगढ़ की रहने वाली एक महिला को युवक को ने शादी का झांसा देकर शारिरिक संबंध बनाए फिक अश्लील वीडियो बना वह दिखाकर ब्लैकमेल करते हुए लाखों रुपये ले लिए।

पीड़िता के विरोध करने पर आरोपित वीडियो को वायरल करने की धमकी देता रहा। महिला ने मानसिक और आर्थिक शोषण से तंग आकर पुलिस को आरोपित के खिलाफ शिकायत दी। पुलिस ने बठिंडा के रहने वाले जोशन शर्मा के खिलाफ केस दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है।



पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता ने बताया गया है कि वह आरोपित की दोस्त थी, जिसके चलते आरोपित ने शादी करने का झांसा देकर उसके शारीरिक संबंध बनाए और वीडियों बना उसे वायरल करने की धमकी देकर लाखों रुपये ले लिए।