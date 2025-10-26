Language
    जालंधर में बीजेपी को बड़ा झटका, आम आदमी पार्टी में शामिल हुए कई नेता; विधायक बलकार सिंह ने किया स्वागत

    By Paramjit Singh Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 11:32 PM (IST)

    करतारपुर में विधायक बलकार सिंह की मौजूदगी में भाजपा को उस समय झटका लगा जब कई नेता और सदस्य आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। विधायक बलकार सिंह ने सभी का पार्टी में स्वागत किया। विधायक बलकार सिंह ने कहा कि आप सरकार के विकास कार्यों को देखते हुए अन्य दलों के सदस्य आप में शामिल हो रहे हैं। शामिल होने वालों में कई भाजपा युवा नेता शामिल थे।

    करतारपुर में भाजपा के कई नेता एवं सदस्य आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं।

    संवाद सहयोगी, करतारपुर। करतारपुर में विधायक बलकार सिंह की देखरेख में आयोजित कार्यक्रम दौरान भाजपा को भारी झटका लगा है, इस दौरान कई नेता एवं सदस्य आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं उनका स्वागत विधायक बलकार सिंह ने पार्टी का सरोपा डाल कर किया।

    इस पर विधायक बलकार सिंह ने संबोधन दौरान कहा की आप सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों को देखते हुए हर वर्ग एवं हर पार्टी के वर्कर सदस्य आम आदि पार्टी में शामिल हो रहे हैं।

    आम आदमी पार्टी में शामिल होने वालों में भाजपा का युवा नेता जतिन शर्मा ,जितेंद्र सिंह भोलू कुद्दोबाल, सुख ढिल्लों, बल्ली शेरा, हरमन सिंह काहलो, अक्षय सरीन, मनू वालिया, राजा, नन्नू, रिक्की वालिया इत्यादि साथियों का स्वागत किया।

    इस अवसर पर चेयरमैन गुरपाल सिंह, पार्षद प्रिंस अरोड़ा ,पार्षद ओंकार सिंह मिट्ठू, पार्षद राजविंदर कौर ,पार्षद सुनीता रानी , पूर्व पार्षद कुलविंदर कौर, पार्षद डिंपल कपूर, पार्सल अशोक कुमार, आप नेताओं में वरुण बावा, जसविंदर सिंह बबला ,पंडित अवध शर्मा, राजेंद्र कालिया, भरत शर्मा हेमू, पूर्व चेयरमैन राजू अरोड़ा, एडवोकेट जस्सी चाहल, बलविंदर सिंह गोल्डी, दविंदर सिंह मल्ली, लकी अटवाल भारत सोंधी, राजू मट्टू, देविंदर पाल, परमजीत पम्मी इत्यादि दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे।

