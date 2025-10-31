जालंधर में सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर 'रन फॉर यूनिटी' का आयोजन, इन बड़े BJP नेताओं ने लगाई दौड़

जागरण संवाददाता, जालंधर। सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष में भारतीय जनता पार्टी ने रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया।

श्री राम चौक से सुबह शुरू दौड़ में पूर्व केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश, पंजाब भाजपा के पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री मनोरंजन कालिया, जिला भाजपा अध्यक्ष सुशील शर्मा सुमित बड़ी गिनती में पार्टी नेता शामिल हुए।

रन फॉर यूनिटी के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर भी पुष्प माला अर्पित की। देश के पहले गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर रैंक फॉर यूनिटी से भाजपा ने एकता का संदेश दिया है और सभी वर्गों को इस दौड़ में शामिल किया।