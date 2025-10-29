बीजेपी नेता एनपीएस ढिल्लों ने डेरा प्रमुख गुरिंदर सिंह ढिल्लों से की मुलाकात, इन मुद्दों पर हुई बातचीत
भाजपा नेता एनपीएस ढिल्लों ने ब्यास डेरा प्रमुख गुरिंदर सिंह ढिल्लों से मुलाकात की। उन्होंने पंजाब के वर्तमान हालात, सामाजिक सद्भाव और विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा की। ढिल्लों ने कहा कि पंजाब की प्रगति सभी समुदायों की एकता से ही संभव है। डेरा प्रमुख ने सकारात्मक माहौल बनाए रखने और सेवा भावना से काम करने पर जोर दिया, साथ ही बेहतर भविष्य के लिए एकजुट होने का आह्वान किया।
जागरण संवाददाता, जालंधर। भाजपा के सीनियर नेता एनपीएस ढिल्लों ने मंगलवार को ब्यास डेरा प्रमुख गुरिंदर सिंह ढिल्लों से मुलाकात की। इस दौरान भाजपा नेता ने डेरा प्रमुख से पंजाब के वर्तमान हालात, सामाजिक सद्भाव और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की।
भाजपा नेता ने कहा कि पंजाब की प्रगति सभी समुदायों के सहयोग और एकता से ही संभव है। राज्य में शांति और विकास को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। ब्यास डेरा प्रमुख गुरिंदर सिंह ढिल्लों ने राज्य में सकारात्मक माहौल बनाए रखने और सेवा भावना से काम करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने सभी से अपील की कि पंजाब के बेहतर भविष्य के लिए एकजुट होकर काम करें।
