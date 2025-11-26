जालंधर में मेडिकल स्टोर के बाहर से चोरी हुई बाइक, सीसीटीवी में वारदात कैद
जालंधर के बंदा बहादुर नगर में मेडिकल स्टोर के बाहर से बाइक चोरी हो गई। सीसीटीवी में कैद हुई इस घटना की शिकायत जनता कॉलोनी के कमलजीत सिंह ने पुलिस में दर्ज कराई है। उन्होंने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। पुलिस का कहना है कि वे मामले की जांच कर रहे हैं और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लेंगे।
संवाद सहयोगी, जालंधर। बंदा बहादुर नगर में चोर मेडिकल स्टोर के बाहर खड़ी बाइक को चोरी कर फरार हो गया और घटना इलाके के लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई।चोरी की शिकायत जनता कॉलोनी मकसूदां के रहने वाले कमलजीत सिंह ने थाना दो कि पुलिस को दी और आरोप लगाए कि शिकायत के बाद पुलिस मौक़ा देखने तक नहीं आई।
वह खुद सीसीटीवी कैमरों को खंगाल चोर का पता लगा रहा है और पुलिस ने खानापूर्ति के लिए केस दर्ज कर दिया है। जनता कॉलोनी के रहने वाले कमलजीत सिंह ने बताया कि वह मीडिया स्पोर्ट्स कंपनी में काम करता है वे मंगलवार शाम करीब छह बजे दवाई लेने के लिए मेडिकल स्टोर बंदा बहादुर नगर में किया था।
वह दवाई लेने के लिए बाइक को अंदर लगातार मेडिकल स्टोर में चला गया, वह वापस लौटा तो उसकी बाइक नहीं थी, जिसके बाद उसने दुकान के आस पास लगे तीन कैमरे को खंगाला तो तीन युवक बाइक पर आकर उसकी बाइक के पास रुकते दिखे। उसमें से एक युवक उसकी बाइक का ताला खोल चुराकर ले गया।
पीड़ित ने आरोप लगाया कि चोरी के बाद वह शिकायत देने के लिए थाना दो में गया, जहां कोई पुलिस अधिकारी उसके साथ मौका देखने के लिए नहीं गया और फुटेज देख के दर्ज कर दिया।
वह चोरों को पकड़ने के लिए खुद घटनास्थल के आस पास लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रहा है। वही थाना दो के जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर रघुवीर सिंह ने बताया कि वह जांच में जुटे हुए हैं और वह जल्द ही आरोपितों को गिरफ्तार कर लेंगे।
