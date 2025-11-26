जालंधर में मेडिकल स्टोर के बाहर से चोरी हुई बाइक, सीसीटीवी में वारदात कैद

संवाद सहयोगी, जालंधर। बंदा बहादुर नगर में चोर मेडिकल स्टोर के बाहर खड़ी बाइक को चोरी कर फरार हो गया और घटना इलाके के लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई।चोरी की शिकायत जनता कॉलोनी मकसूदां के रहने वाले कमलजीत सिंह ने थाना दो कि पुलिस को दी और आरोप लगाए कि शिकायत के बाद पुलिस मौक़ा देखने तक नहीं आई।

वह खुद सीसीटीवी कैमरों को खंगाल चोर का पता लगा रहा है और पुलिस ने खानापूर्ति के लिए केस दर्ज कर दिया है। जनता कॉलोनी के रहने वाले कमलजीत सिंह ने बताया कि वह मीडिया स्पोर्ट्स कंपनी में काम करता है वे मंगलवार शाम करीब छह बजे दवाई लेने के लिए मेडिकल स्टोर बंदा बहादुर नगर में किया था।

वह दवाई लेने के लिए बाइक को अंदर लगातार मेडिकल स्टोर में चला गया, वह वापस लौटा तो उसकी बाइक नहीं थी, जिसके बाद उसने दुकान के आस पास लगे तीन कैमरे को खंगाला तो तीन युवक बाइक पर आकर उसकी बाइक के पास रुकते दिखे। उसमें से एक युवक उसकी बाइक का ताला खोल चुराकर ले गया।