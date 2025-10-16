Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जालंधर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, दो नशा तस्करों से बरामद की 188 नशीली गोलियां बरामद

    By Paramjit Singh Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 04:15 AM (IST)

    भोगपुर थाना पुलिस ने नशा विरोधी अभियान में दो नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 188 नशीली गोलियां बरामद की हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर नशे के स्रोत और सप्लाई के ठिकानों का पता लगाने में जुटी है। साथ ही, अवैध कमाई से खरीदी गई संपत्तियों की भी जांच की जा रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    भोगपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई: दो नशा तस्कर गिरफ्तार, 188 नशीली गोलियां बरामद। फाइल फोटो

    संवाद सूत्र, भोगपुर। भोगपुर थाना पुलिस ने नशे के खिलाफ विशेष अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए दो नशा तस्करों रोहित सिद्धू थाना बुलोवाल जिला होशियारपुर और साहिल निवासी दादूपुर ग्रोआ थाना बुलोवाल जिला होशियारपुर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 188 नशीली गोलियां बरामद की हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    थाना प्रभारी राजेश कुमार अरोड़ा ने बताया कि पुलिस टीम लडोया पुल के पास गश्त कर रही थी। पुलिस को देखकर दोनों आरोपियों ने पॉलिथीन बैग फेंक दिए। जांच करने पर एक बैग से 120 और दूसरे से 68 नशीली गोलियां बरामद हुईं।

    थाना भोगपुर में एनडीपीएस एक्ट की धारा 22/61/85 के तहत मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर यह पता लगाएगी कि नशा कहां से लाया गया और कहां सप्लाई किया जाना था। साथ ही अवैध कमाई से खरीदी संपत्तियों की भी जांच की जाएगी।