जालंधर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, दो नशा तस्करों से बरामद की 188 नशीली गोलियां बरामद
भोगपुर थाना पुलिस ने नशा विरोधी अभियान में दो नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 188 नशीली गोलियां बरामद की हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर नशे के स्रोत और सप्लाई के ठिकानों का पता लगाने में जुटी है। साथ ही, अवैध कमाई से खरीदी गई संपत्तियों की भी जांच की जा रही है।
संवाद सूत्र, भोगपुर। भोगपुर थाना पुलिस ने नशे के खिलाफ विशेष अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए दो नशा तस्करों रोहित सिद्धू थाना बुलोवाल जिला होशियारपुर और साहिल निवासी दादूपुर ग्रोआ थाना बुलोवाल जिला होशियारपुर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 188 नशीली गोलियां बरामद की हैं।
थाना प्रभारी राजेश कुमार अरोड़ा ने बताया कि पुलिस टीम लडोया पुल के पास गश्त कर रही थी। पुलिस को देखकर दोनों आरोपियों ने पॉलिथीन बैग फेंक दिए। जांच करने पर एक बैग से 120 और दूसरे से 68 नशीली गोलियां बरामद हुईं।
थाना भोगपुर में एनडीपीएस एक्ट की धारा 22/61/85 के तहत मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर यह पता लगाएगी कि नशा कहां से लाया गया और कहां सप्लाई किया जाना था। साथ ही अवैध कमाई से खरीदी संपत्तियों की भी जांच की जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।