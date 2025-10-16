जालंधर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, दो नशा तस्करों से बरामद की 188 नशीली गोलियां बरामद

संवाद सूत्र, भोगपुर। भोगपुर थाना पुलिस ने नशे के खिलाफ विशेष अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए दो नशा तस्करों रोहित सिद्धू थाना बुलोवाल जिला होशियारपुर और साहिल निवासी दादूपुर ग्रोआ थाना बुलोवाल जिला होशियारपुर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 188 नशीली गोलियां बरामद की हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

थाना प्रभारी राजेश कुमार अरोड़ा ने बताया कि पुलिस टीम लडोया पुल के पास गश्त कर रही थी। पुलिस को देखकर दोनों आरोपियों ने पॉलिथीन बैग फेंक दिए। जांच करने पर एक बैग से 120 और दूसरे से 68 नशीली गोलियां बरामद हुईं।