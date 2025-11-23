Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बाबा सिद्दीकी हत्याकांड: आरोपी जीशान अख्तर के पिता-भाई फिर हिरासत में, वायरल इंटरव्यू के बाद कार्रवाई

    By Sukrant Safari Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 09:55 PM (IST)

    जालंधर के गांव शंकर में गैंगस्टर जीशान अख्तर के पिता और भाई को पुलिस ने दोबारा हिरासत में लिया। यह कार्रवाई बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में जीशान का नाम आने के बाद हुई है। गांव वालों के अनुसार, जीशान के परिवार ने सामाजिक दूरी के कारण अपना घर छोड़ दिया था और वे एक मस्जिद में रह रहे थे। 

    prefferd source google
    Hero Image

    बाबा सिद्दीकी हत्याकांड: आरोपी जीशान अख्तर के पिता-भाई फिर हिरासत में। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, जालंधर। महाराष्ट्र के मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की 13 अक्टूबर 2024 को करवाई गई हत्या और उसकी साजिश रचने वाले कुख्यात गैंगस्टर जीशान अख्तर एक वायरल वीडियो सामने आया है। जीशान अख्तर के वायरल फोन, एक इंटरव्यू और वीडियो के बाद जांच एजेंसियों ने जीशान अख्तर के पिता और भाई को दोबारा डिटेन कर लिया है, जिससे पंजाब के जालंधर जिले के गांव शंकर में हलचल बढ़ गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गांव शंकर में लोगों से इस मामले में बातचीत करने पर लोगों ने बताया कि करीब 5-6 दिन पहले पुलिस जीशान के पिता और भाई को डिटेन करके ले गई थी। हालांकि, गांव के अधिकतर लोग इस मामले में खुलकर बात करने से बचते नजर आए और कई लोगों ने कहा कि उन्हें इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है।

    गांव के लोगों ने बताया कि जीशान अख्तर के पिता और भाई पिछले लगभग तीन महीने से गांव के बाजार क्षेत्र में स्थित एक मस्जिद में रह रहे थे। मस्जिद के साथ बने कमरे में शिफ्ट होने का कारण बताते हुए गांव वालों ने कहा कि जीशान के बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में नाम आने के बाद गांव के लोगों ने उनसे बातचीत लगभग बंद कर दी थी।

    सामाजिक दूरी के चलते जीशान के पिता और भाई ने गांव का अपना मकान छोड़ दिया और मस्जिद में रहने लगे। बताया गया कि दोनों भाई–पिता पत्थर लगाने और टाइल लगाने का काम करते हैं और यहां रहते हुए भी यही काम कर रहे थे। एक व्यक्ति ने बताया कि पुलिस करीब एक हफ्ता पहले उन्हें डिटेन करके ले गई, जबकि दूसरे ने कहा कि यह कार्रवाई पिछले इतवार को की गई थी।

    हालांकि गांव में सटीक जानकारी किसी के पास नहीं है और लोग पुलिस की इस कार्रवाई के बारे में खुलकर कुछ भी बताने से परहेज कर रहे हैं।


    वहीं इस मामले में जब जालंधर के एसएसपी हरविंदर सिंह विर्क से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उनके पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है और न ही उनके साथ किसी जांच एजेंसी ने संपर्क किया है।