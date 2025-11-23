श्री आनंदपुर साहिब में दिखा अनूठा नजारा; सीएम मान के नेतृत्व में मंत्री, विधायक, अधिकारी बने 'सेवादार'

डिजिटल डेस्क, जालंधर/चंडीगढ़। आनंदपुर साहिब की पवित्र धरती इन दिनों श्रद्धा और सेवा भाव से सराबोर है। गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत को याद करने के लिए पंजाब सरकार द्वारा 23 से 25 नवंबर तक आयोजित भव्य समारोह में आम आदमी पार्टी के हर मंत्री, हर विधायक, और हर कार्यकर्ता विनम्रता के साथ सच्चे सेवादारों की तरह काम कर रहे है। यह महज़ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि गुरु साहिब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि का जीवंत प्रदर्शन है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के मार्गदर्शन में, सरकार के सभी मंत्री और विधायक 19 नवंबर से शुरू हुए चार भव्य नगर कीर्तनों में नम्र सेवादारों के रूप में भाग ले रहे है। यह दृश्य अपने आप में अनूठा है - जब जनप्रतिनिधि अहंकार को त्यागकर, बिना किसी दिखावे के, गुरु साहिब की शिक्षाओं को जीने का प्रयास कर रहे है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ श्रीनगर के गुरुद्वारा छेवीं पात्शाही से शुरू हुए नगर कीर्तन में भाग लिया। उनके साथ पंजाब कैबिनेट के सभी मंत्री भी मौजूद थे। यह नगर कीर्तन जम्मू, पठानकोट और होशियारपुर से होता हुआ 22 नवंबर को आनंदपुर साहिब पहुंचेगा। हर पड़ाव पर सरकारी प्रतिनिधि नहीं, बल्कि सेवादारों जैसी विनम्रता दिख रही है।

पंजाब पुलिस ने भी इस पवित्र अवसर पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। विशेष डीजीपी अर्पित शुक्ला के नेतृत्व में लगभग 10,000 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। पुलिस अधिकारी केवल सुरक्षा का काम ही नहीं कर रहे, बल्कि श्रद्धालुओं की सेवा में भी जुटे है। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने स्वयं आनंदपुर साहिब का दौरा किया और सभी अधिकारियों को व्यावसायिकता, प्रतिबद्धता, सहानुभूति और भक्ति के उच्चतम मानकों को बनाए रखने का निर्देश दिया।

इस आयोजन के लिए पुलिस ने एआई-सक्षम कैमरे, ड्रोन निगरानी, फेशियल रिकग्निशन सिस्टम और चौबीसों घंटे समन्वय के साथ एक व्यापक सुरक्षा व्यवस्था लागू की है। पुलिस कर्मचारी अपनी वर्दी में होते हुए भी एक सेवादार की तरह काम कर रहे है - श्रद्धालुओं की मदद करते हुए, रास्ते बताते हुए, और उनकी सुविधा सुनिश्चित करते हुए। यह व्यवस्था नहीं, यह श्रद्धा है।

शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने एक विशेष डिजिटल पोर्टल “[AnandpurSahib350.com](http://AnandpurSahib350.com)” और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जो 65 मिनी-बसों, 500 ई-रिक्शा, 19 आम आदमी क्लीनिक, और मुफ्त दवाओं के साथ श्रद्धालुओं की सेवा के लिए समर्पित है। मंत्री ने कहा, “सरबत दा भला की भावना से, स्थानीय प्रशासन हर श्रद्धालु की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह मंच उस प्रतिबद्धता का प्रतीक है।”

23 नवंबर को अखंड पाठ साहिब के साथ शुरू होने वाले इस तीन दिवसीय आयोजन में एक अंतर्धार्मिक सम्मेलन, हेरिटेज वॉक, पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम और भव्य ड्रोन शो शामिल होगा। 24 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित होगा - यह सिख इतिहास में पहली बार है जब विधानसभा का सत्र गुरु साहिब के सम्मान में आयोजित किया जा रहा है।