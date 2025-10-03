पंजाब के फिल्लौर में मूर्ति विसर्जन के दौरान हादसा, एक श्रद्धालु की डूबने से मौत; दूसरा पानी के तेज बहाव में बहा

फिल्लौर में सतलुज नदी में मूर्ति विसर्जन के दौरान दो श्रद्धालुओं के डूबने की दुखद घटना हुई। पहली घटना में लुधियाना से आए 24 वर्षीय युवक तेज बहाव में बह गया जिसकी तलाश जारी है। दूसरी घटना में एक 35 वर्षीय श्रद्धालु की भी डूबने से मौत हो गई जिसका शव गोताखोरों ने बरामद कर लिया।

संवाद सहयोगी, फिल्लौर। फिल्लौर के सतलुज दरिया में वीरवार को मां दुर्गा की मूर्ति विसर्जन के दौरान एक श्रद्धालु की डूबने से मौत हो गई, जबकि दूसरा श्रद्धालु पानी के तेज बहाव में बह गया। रात तक उसका पता नहीं चल पाया।

जानकारी के अनुसार नवरात्र के बाद दशमी पर लोग बड़ी संख्या में एकत्रित होकर माता की मूर्ति को पानी में विसर्जित करते हैं। पहली घटना सुबह सात बजे हुई, जब लुधियाना से आए श्रद्धालुओं ने मूर्ति विसर्जित की। इस दौरान तेज बहाव के कारण 24 वर्षीय युवक बह गया। उसकी तलाश गोताखोरों ने की, लेकिन रात तक उसका पता नहीं चला।