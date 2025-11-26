अमृतसर क्लोन फेस्टीवल स्पेशल पांच घंटे हुई लेट, परेशान हुए यात्री

जागरण संवाददाता, जालंधर। पूरे उत्तर भारत में शीत लहर चलने और धुंध पड़ने की वजह से रेल गाड़ियों की रफ्तार पर भी असर पड़ने लग पड़ा है। क्योंकि कई स्थानों में स्टेशनों का निर्माण कार्य चलने की वजह से ब्लॉक लिया गया है और कहीं रेल लाइनों के बदले जाने की वजह से रेल गाड़ियों के रूट डायवर्ट किए हुए हैं। कारण कई रेल गाड़ियों अपने निर्धारित समय से घंटों तक की देरी से पहुंच रही हैं।