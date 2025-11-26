अमृतसर क्लोन फेस्टीवल स्पेशल पांच घंटे हुई लेट, परेशान हुए यात्री
उत्तर भारत में शीतलहर और धुंध के कारण रेल यातायात प्रभावित हुआ है। अमृतसर क्लोन फेस्टिवल स्पेशल पांच घंटे और आम्रपाली एक्सप्रेस साढ़े पांच घंटे की देरी से पहुंची। निर्माण कार्य और रेल लाइनों के बदलाव के कारण कई ट्रेनों के मार्ग बदले गए हैं, जिससे यात्रियों को असुविधा हो रही है। अन्य ट्रेनें भी देरी से चल रही हैं।
जागरण संवाददाता, जालंधर। पूरे उत्तर भारत में शीत लहर चलने और धुंध पड़ने की वजह से रेल गाड़ियों की रफ्तार पर भी असर पड़ने लग पड़ा है। क्योंकि कई स्थानों में स्टेशनों का निर्माण कार्य चलने की वजह से ब्लॉक लिया गया है और कहीं रेल लाइनों के बदले जाने की वजह से रेल गाड़ियों के रूट डायवर्ट किए हुए हैं। कारण कई रेल गाड़ियों अपने निर्धारित समय से घंटों तक की देरी से पहुंच रही हैं।
जिनमें अमृतसर क्लोन फेस्टीवल स्पेशल पांच घंटे और आम्रपाली एक्सप्रेस साढ़े पांच घंटे की देरी से आई। इसके अतिरिक्त जनसेवा एक्सप्रेस, छत्तीसगढ़ सवा दो घंटे, जम्मूतवी एक्सप्रेस डेढ़ घंटा, हावड़ा अमृतसर मेल, सरबत दा भला एक्सप्रेस सवा एक घंटा, लुधियाना छेहर्टा ईएमयू पौना घंटा देरी से पहुंची।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।