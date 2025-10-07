Language
    जालंधर में मॉडल हाउस के पास फोन पर बात का नाटक कर चोर ने उड़ाई एक्टिवा, CCTV में कैद हुई वारदात

    By Harsh Kumar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 08:02 PM (IST)

    जालंधर के थाना भार्गव कैंप इलाके में मॉडल हाउस के पास दिनदहाड़े एक एक्टिवा चोरी हो गई। यह घटना पास के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई जिसमें चोर फोन पर बात करने का नाटक करते हुए दिखाई दे रहा है। एक्टिवा मालिक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

    मॉडल हाउस से एक्टिवा चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात (फोटो: जागरण)

    संवाद सहयोगी, जालंधर। थाना भार्गव कैंप के अंतर्गत आते मॉडल हाउस के पास पार्क के बाहर खड़ी सफेद रंग की एक्टिवा चोर दिन दिहाड़े चोरी कर ले गया और वारदात पार्क के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।

    चोरी का पता एक्टिवा मालिक को पार्क से बाहर आने के बाद चला, जिसकी शिकायत एक्टिवा मालिक ने थाना भार्गव कैंप की पुलिस को दी और पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों को खंगाला तो आरोपित पहले फोन पर बात करने का नाटक करते हुए इधर उधर देखता नजर आया है फिर मौका मिलने पर एक्टिवा लेकर फरार हो गया। पीड़ित ने घटना की शिकायत थाना भार्गव कैंप पुलिस को दी है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।