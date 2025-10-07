जालंधर में मॉडल हाउस के पास फोन पर बात का नाटक कर चोर ने उड़ाई एक्टिवा, CCTV में कैद हुई वारदात

संवाद सहयोगी, जालंधर। थाना भार्गव कैंप के अंतर्गत आते मॉडल हाउस के पास पार्क के बाहर खड़ी सफेद रंग की एक्टिवा चोर दिन दिहाड़े चोरी कर ले गया और वारदात पार्क के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।

चोरी का पता एक्टिवा मालिक को पार्क से बाहर आने के बाद चला, जिसकी शिकायत एक्टिवा मालिक ने थाना भार्गव कैंप की पुलिस को दी और पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों को खंगाला तो आरोपित पहले फोन पर बात करने का नाटक करते हुए इधर उधर देखता नजर आया है फिर मौका मिलने पर एक्टिवा लेकर फरार हो गया। पीड़ित ने घटना की शिकायत थाना भार्गव कैंप पुलिस को दी है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।