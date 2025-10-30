पंजाब में पराली जलाने वालों पर एक्शन जारी, तीन किसानों और एक महिला पर केस दर्ज

जागरण संवाददाता, जालंधर। पराली जलाने पर सरकार के प्रतिबंध और प्रशासनिक सख्ती के बावजूद किसान रुक नहीं रहे हैं। लोहियां में पराली जलाने के दो मामलों में पुलिस ने एक महिला समेत चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एएसआई और एचसी (हेड कांस्टेबल) स्तर के पुलिस अधिकारियों ने राजस्व विभाग की रिपोर्ट के आधार पर जांच कर एफआईआर दर्ज की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

फिलहाल किसी आरोपित की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पहला मामला थाना लोहिया के गांव गिद्दड़पिंडी का है। एएसआई उमेश कुमार ने बताया कि 24 अक्टूबर को गांव गिद्दड़पिंडी में पराली जलाने की पुष्टि की गई थी। इसकी रिपोर्ट तैयार की गई और जांच की गई तो सामने आया कि जमीन कुलजीत सिंह, जगदीप सिंह और जोगिंदर कौर निवासी गिद्दड़पिंडी के नाम पर दर्ज है।