Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पूर्व मंत्री मनोरंजन कालिया के घर के बाहर हादसा, खून से लथपथ हालात में युवक को ले जाया गया अस्पताल; क्या है मामला?

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 12:49 PM (IST)

    जालंधर में पूर्व मंत्री मनोरंजन कालिया के घर के बाहर आज सुबह एक हादसा हो गया। एक युवती कार चलाना सीख रही थी और उसने गलती से अखबार बांटने जा रहे एक युवक को टक्कर मार दी। टक्कर से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और कालिया की कार व घर भी क्षतिग्रस्त हो गए।

    prefferd source google
    Hero Image
    हादसे में अखबार बांटने वाला युवक गंभीर रूप से घायल।

    जागरण संवाददाता, जालंधर। रविवार सुबह सेंट्रल टाउन इलाके में पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मनोरंजन कालिया के घर के बाहर आज सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। हादसे में कालिया का घर और निजी कार क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि अखबार बांटने वाला एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना सुबह लगभग सवा सात बजे की बताई जा रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जानकारी के मुताबिक 18 वर्षीय युवती कार चलाना सीख रही थी। इसी दौरान उसने अचानक कार को बैक करते हुए अखबार बांटने जा रहे युवक दीपक को टक्कर मार दी। हादसे के बाद दीपक को लोगों की मदद से तुरंत सिविल अस्पताल जालंधर में भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने बताया कि घायल की हालत अब खतरे से बाहर है।

    पीड़ित दीपक, जो रस्ता मोहल्ला का रहने वाला है, ने बताया कि वह अपनी साइकिल पर अखबार बांटने जा रहा था, तभी पीछे से आ रही कार ने टक्कर मार दी। हादसे में युवती की गाड़ी पहले दीपक की साइकिल से टकराई और फिर पीछे खड़ी पूर्व मंत्री कालिया की कार से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कालिया की कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और घर के बाहरी हिस्से को भी नुकसान पहुंचा।

    मनोरंजन कालिया ने बताया कि यह कार उन्होंने कुछ माह पहले ही खरीदी थी, क्योंकि पिछली कार ग्रेनेड हमले में क्षतिग्रस्त हो गई थी। घटना की सूचना मिलते ही थाना डिवीजन नंबर-3 की पुलिस मौके पर पहुंच गई।

    जांच अधिकारी एएसआई सुरजीत सिंह ने बताया कि हादसा युवती की घबराहट के कारण हुआ। कार बैक करने के बाद उसने एक्सीलरेटर दबा दिया, जिससे गाड़ी दोबारा घर और कार से टकरा गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और बनती कार्रवाई की जाएगी।