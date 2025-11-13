पंजाब में AAP विधायक रमन अरोड़ा से पांच करोड़ की रंगदारी मांगी, शिकायत दर्ज

संवाद सहयोगी, जालंधर। आम आदमी पार्टी के सेंट्रल हलके के विधायक रमन अरोड़ा को शनिवार सुबह विदेशी नंबर से वाट्सएप पर काल आई। काल करने वाले ने उन्हें धमकी देते हुए पांच करोड़ की रंगदारी की मांग की। आरोपित ने पैसे न देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी।

इसके बाद रमन अरोड़ा ने पुलिस को शिकायत दे आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। विधायक रमन अरोड़ा ने बताया कि वह शनिवार सुबह उठे तो उन्हें विदेशी नंबर 1) 236 234-7075 से वाट्सएप पर काल आई, लेकिन उन्होंने काल उठाई नहीं।