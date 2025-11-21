'गन्ना किसानों के हुए नुकसान को पूरा करे आप सरकार', पूर्व शिक्षा मंत्री परगट सिंह ने की अपील

जागरण संवाददाता, जालंधर। पूर्व शिक्षा मंत्री और विधायक परगट सिंह ने कहा है कि पंजाब सरकार गन्ना किसानों की मांगें जल्द से मानें। उन्होंने कहा की कांग्रेस इस मामले में किसानों के साथ खड़ी है। गन्ने की फसल का सही मूल्य किसानों को मिलना ही चाहिए, यह उनका हक है। उन्होंने किसान यूनियनों की तरफ से गन्ने के भाव बढ़ाकर 500 रुपए किए जाने की मांग का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि चीनी मिलों को चलाने में देरी और 61 रुपए सरकार की तरफ से दी जाने वाली सब्सिडी में भी देरी से किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि नोटिफिकेशन के मुताबिक यह चीनी मिलें साल 2024 को चालू की जानी चाहिए थी। सरकार इसमें फेल साबित हुई है।

उन्होंने किसानों यूनियनों की मांग का समर्थन किया है कि सहकारी मिलों के मैथड अनुसार एक काउंटर पर किसानों को पेमैंट मिले, गन्ने की बिजाई से पहले रेट घोषित किए जाएं। शूगर कैन कंट्रोल बोर्ड से तुरंत चीनी मिलें चलाने और एक काउंटर पर पेमैंट की घोषणा की जाए।