Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'गन्ना किसानों के हुए नुकसान को पूरा करे आप सरकार', पूर्व शिक्षा मंत्री परगट सिंह ने की अपील

    By Jagjit Singh Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 02:00 AM (IST)

    पूर्व शिक्षा मंत्री परगट सिंह ने आप सरकार से गन्ना किसानों को हुए नुकसान की भरपाई करने का आग्रह किया है। उन्होंने किसानों की समस्याओं पर ध्यान देने और उन्हें उचित मुआवजा देने की बात कही है। परगट सिंह ने सरकार से किसानों की आर्थिक मदद करने की अपील की है ताकि उन्हें राहत मिल सके।

    prefferd source google
    Hero Image

    गन्ना किसानों की मांगों को जल्द मानें पंजाब सरकार: परगट सिंह

    जागरण संवाददाता, जालंधर। पूर्व शिक्षा मंत्री और विधायक परगट सिंह ने कहा है कि पंजाब सरकार गन्ना किसानों की मांगें जल्द से मानें। उन्होंने कहा की कांग्रेस इस मामले में किसानों के साथ खड़ी है।

    गन्ने की फसल का सही मूल्य किसानों को मिलना ही चाहिए, यह उनका हक है। उन्होंने किसान यूनियनों की तरफ से गन्ने के भाव बढ़ाकर 500 रुपए किए जाने की मांग का समर्थन किया।

    उन्होंने कहा कि चीनी मिलों को चलाने में देरी और 61 रुपए सरकार की तरफ से दी जाने वाली सब्सिडी में भी देरी से किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि नोटिफिकेशन के मुताबिक यह चीनी मिलें साल 2024 को चालू की जानी चाहिए थी। सरकार इसमें फेल साबित हुई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने किसानों यूनियनों की मांग का समर्थन किया है कि सहकारी मिलों के मैथड अनुसार एक काउंटर पर किसानों को पेमैंट मिले, गन्ने की बिजाई से पहले रेट घोषित किए जाएं। शूगर कैन कंट्रोल बोर्ड से तुरंत चीनी मिलें चलाने और एक काउंटर पर पेमैंट की घोषणा की जाए।

    परगट सिंह ने कहा कि गन्ना पैदा करने वाले किसानों को उनकी फसलों का सही मूल्य नहीं मिल रहा है और न ही उनको समय पर पेमैंट का भुगतान ही किया जा रहा है।

    उनको अपनी फसलों का मूल्य लेने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है और पेमैंट के लिए सड़कों पर धरने तक देने को मजबूर होना पड़ रहा है। आज नौबत यह है कि किसानों ने सरकारी अधिकारियों के साथ मीटिंग करके उन्हें 24 नंवबर तक का समय दिया है। ऐसा नहीं होने पर 25 नवंबर को सड़कों पर उतरने और रेल रोकने की चेतावनी दी है।